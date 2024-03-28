الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا) وليد الهباهبة- أقر مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.

ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

ويستثني مشروع القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات،وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

كما وافق الأعيان على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي كما ورد من مجلس النواب.

وبموجب التعديل، فان الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة النقل، مع شركة مجموعة المطار الدولي في عام 2007، ومدتها 25 عاما، سيتم تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية لتنتهي عام 2037.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، أن تمديد الاتفاقية جاء ضمن تسوية تنازل فيها المستثمر عن مطالبات مالية بملايين الدنانير من الحكومة نتيجة مخالفة الأخيرة للاتفاقية فيما يتعلق بنظام رسوم الطيران المدني وفرض ضريبة مغادرة وزيادتها، كما تضمنت التسوية التزام المستثمر بالقيام بأعمال توسعة.

ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح العين الأسبق طارق علاء الدين الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس.

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية التي عمل بها لا سيما في مجلس الأعيان، ومن الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز.

--(بترا)

وهـ/رق

28/03/2024 13:51:24