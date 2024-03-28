الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا) وليد الهباهبة- أقر مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.
ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
ويستثني مشروع القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات،وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
كما وافق الأعيان على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب التعديل، فان الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة النقل، مع شركة مجموعة المطار الدولي في عام 2007، ومدتها 25 عاما، سيتم تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية لتنتهي عام 2037.
وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، أن تمديد الاتفاقية جاء ضمن تسوية تنازل فيها المستثمر عن مطالبات مالية بملايين الدنانير من الحكومة نتيجة مخالفة الأخيرة للاتفاقية فيما يتعلق بنظام رسوم الطيران المدني وفرض ضريبة مغادرة وزيادتها، كما تضمنت التسوية التزام المستثمر بالقيام بأعمال توسعة.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح العين الأسبق طارق علاء الدين الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس.
وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية التي عمل بها لا سيما في مجلس الأعيان، ومن الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز.
--(بترا)
وهـ/رق
28/03/2024 13:51:24
MENAFN28032024000117011021ID1108034190
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