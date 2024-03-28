السلط يلتقي سحاب بدوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- يلتقي فريقا السلط وسحاب على ملعب الأمير الحسين في السلط عند العاشرة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط الذي يطاردهما، خاصة فريق سحاب الذي يحتل المركز الأخير بالدوري.
ويلتقي اليوم مغير السرحان مع شباب العقبة عند العاشرة والنصف مساء.
ويواجه الحسين نظيره معان عند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد الحسن، فيما يحل الرمثا ضيفاً على شباب الأردن في التوقيت نفسه على ستاد عمان.
ويستقبل الفيصلي ضيفه الوحدات عند العاشرة والنصف مساء الأحد على ستاد عمان، فيما يلتقي الجليل مع الأهلي في التوقيت نفسه على ستاد الحسن.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 33، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 19، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط 13، الأهلي 12، الجليل 11، سحاب 9.
--(بترا)
خ خ/ف ج
28/03/2024 13:35:21
MENAFN28032024000117011021ID1108034189
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