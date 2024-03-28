المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 (إعادة بديلة)

عمان 28 آذار (بترا)- رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، تقريرها السنوي للعام 2023. وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس المحكمة محمد مدالله المحادين. ونقل العيسوي تقدير جلالة الملك لجهود المحكمة في صون الدستور وترسيخ احترام سيادة القانون. --(بترا) اح 28/03/2024 13:41:50

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