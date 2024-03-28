غرف الصناعة تطالب بعدم شمول الشيكات من دون رصيد بالعفو العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- طالبت غرف الصناعة بعدم شمول الشيكات من دون رصيد بقانون العفو العام، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعاملات التجارية.

وقالت غرف الصناعة في بيان اليوم الخميس، عقب لقاء في غرفة صناعة عمان، إن شمول الشيكات من دون رصيد بالعفو العام سيكون له تداعيات سلبية على بيئة الاعمال والشركات الصناعية وحقوقها المالية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتي كان جزء كبير منها يعتمد على تحصيل الشيكات.

واكدت أهمية الاستئناس برأي ممثلي القطاع الخاص وفي مقدمتها غرف الصناعة والتجارة، خصوصا ما يتعلق بالقرارات ذات البعد الاقتصادي والتي تؤثر على التعاملات المالية للقطاعات وحقوق العاملين لديها.

وأوضح البيان ان العديد من الشركات الصناعية عملت على دفع ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم على منتجاتها المباعة بما في ذلك قيمة هذه الشيكات التي لم يتم تحصيلها، وسيتم العفو عن مصدريها بموجب القانون.

ودعت غرف الصناعة الى حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي لا سيما فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل والتشغيل للأيدي العاملة المحلية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، "ان قوانين العفو العام السابقة كانت تستثني جريمة اصدار شيكات بدون رصيد من العفو الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي، أو قام المشتكى عليه بدفع كامل قيمة الشيك".

واضاف، "ان مشروع قانون العفو لعام 2024 شمل جريمة إصدار شيكات من دون رصيد بأحكامه عدا عن جرائم اخرى ذات صلة بالعمل الصناعي مثل تزوير العلامات التجارية وجرائم اساءة الائتمان سواء في الظروف العادية او الظروف المشددة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على حقوق شركات القطاع الخاص".

واشار الجغبير إلى ان الشيكات كانت تعتبر على الدوام من وسائل التعامل المعتمدة في المملكة كونها محمية، داعيا الجهات المعنية الى توضيح تبعات القرار على الاقتصاد الوطني والتعاملات التجارية.

--(بترا)

س ص/اح

28/03/2024 13:31:04