مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.56 بالمئة، ليصل الى مستوى النقطة 2457.

وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 2059 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر /أ م/اح

28/03/2024 13:29:03