مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض
التاريخ
3/28/2024 2:37:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.56 بالمئة، ليصل الى مستوى النقطة 2457.
وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 2059 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.
--(بترا)
و ر /أ م/اح
28/03/2024 13:29:03
MENAFN28032024000117011021ID1108034186
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