الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق طارق علاء الدين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الخميس.

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية التي عمل بها، ولاسيما في مجلس الأعيان، فالمرحوم من الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز.

وأضاف، إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

--(بترا)

م ش/أ أ

28/03/2024 13:26:54

