الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين

الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين
التاريخ
3/28/2024 2:37:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق طارق علاء الدين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الخميس.
وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية التي عمل بها، ولاسيما في مجلس الأعيان، فالمرحوم من الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز.
وأضاف، إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
--(بترا)
م ش/أ أ
28/03/2024 13:26:54
MENAFN28032024000117011021ID1108034185
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