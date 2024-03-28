عشرات الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في مناطق متفرقة بقطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 91 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم 174 على القطاع، الى انه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
واكدت مصادر فلسطينية اليوم الخميس، استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى الى ارتقاء العديد من الشهداء ووقوع إصابات، كما أصيب فلسطينيون في غارة جوية إسرائيلية في محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال مركز المقيد للأجهزة الكهربائية بجوار مركز معسكر شرطة جباليا، ما أدى إلى اشتعال النيران به وتدميره، كذلك شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم، شرق مخيم البريج وَسْط القطاع، كما قصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الرمال وَسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وسماع أصوات إطلاق نار غرب غزة>
وtd جنوبي القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مدينة خانيونس.
ومساء أمس الأربعاء، استشهد 4 من اللجان الشعبية المخصصة لتأمين المساعدات وعدد من المصابين إثر استهدافهم من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قبالة محطة دلول للبترول على شارع صلاح الدين الأيوبي في حي الزيتون بمدينة غزة.
ودمر طيران الاحتلال منزلاً لعائلة قديح في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، كما دمر مسجد العودة في محيط مدارس العودة شرق خانيونس.
الى ذلك، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، خاصة في منطقة المسحال وبداية مخيم الشاطئ.
واحترقت عدد من الشقق السكنية الواقعة حول مجمّع الشفاء الطبي جراء استهداف الاحتلال لها بقنابل حارقة، كما واصلت قوات الاحتلال قصف المنازل في محيط المجمع الطبي وإطلاق الرصاص وقذائف المدفعية بشكل مستمر.
وأكدت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 32552 شهيدا و 74980 مصابا.
--(بترا)
أ ش/أغ/ أ أ/اح
28/03/2024 13:12:34
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