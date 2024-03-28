عشرات الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في مناطق متفرقة بقطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 91 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم 174 على القطاع، الى انه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واكدت مصادر فلسطينية اليوم الخميس، استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى الى ارتقاء العديد من الشهداء ووقوع إصابات، كما أصيب فلسطينيون في غارة جوية إسرائيلية في محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال مركز المقيد للأجهزة الكهربائية بجوار مركز معسكر شرطة جباليا، ما أدى إلى اشتعال النيران به وتدميره، كذلك شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم، شرق مخيم البريج وَسْط القطاع، كما قصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الرمال وَسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وسماع أصوات إطلاق نار غرب غزة>

وtd جنوبي القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مدينة خانيونس.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد 4 من اللجان الشعبية المخصصة لتأمين المساعدات وعدد من المصابين إثر استهدافهم من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قبالة محطة دلول للبترول على شارع صلاح الدين الأيوبي في حي الزيتون بمدينة غزة.

ودمر طيران الاحتلال منزلاً لعائلة قديح في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، كما دمر مسجد العودة في محيط مدارس العودة شرق خانيونس.

الى ذلك، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، خاصة في منطقة المسحال وبداية مخيم الشاطئ.

واحترقت عدد من الشقق السكنية الواقعة حول مجمّع الشفاء الطبي جراء استهداف الاحتلال لها بقنابل حارقة، كما واصلت قوات الاحتلال قصف المنازل في محيط المجمع الطبي وإطلاق الرصاص وقذائف المدفعية بشكل مستمر.

وأكدت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 32552 شهيدا و 74980 مصابا.

--(بترا)

أ ش/أغ/ أ أ/اح

28/03/2024 13:12:34