محاضرة بعنوان نصر الأمة في غزوة بدر الكبرى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)-أكد الدكتور عبدالناصر ابو البصل أنه لا بد للحق من انصار ومجاهدين يبذلون جهدهم وأوقاتهم وأنفسهم وأموالهم من أجل إحقاقه، ومن اجل ازهاق الباطل وهي سنة الله تعالى.

وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق

خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع مساء أمس بعنوان "نصر الأمة في غزوة بدر الكبرى" إن غزوة بدر الكبرى 17 رمضان في السنة الثانية للهجرة شكلت أول مواجهة حقيقية بين الحق والباطل، وهي معركة إثبات الوجود تمكنت خلالها دولة الإسلام الناشئة من تحقيق نصر ساحق على دولة الكفر المتجذرة منذ مئات السنين وكسر شوكة الكفر.

وأشار إلى أن المعركة لم تكن معركة عسكرية فحسب بل كانت معركة عقائدية وفكرية وأخلاقية واجتماعية.

وبين أن انتصار المسلمين في بدر زادهم عزة بنفوسهم وقامت قوتهم على أساس جديد من التضحية والفداء والنصر، وانكسرت شرفات جديدة من أسوار قريش وهيبتها.

وعرض ابو البصل خلال المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، مبدأ الشورى حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على استشارة اصحابة في كل شيء ، والأخذ بالاسباب والتوكل على الله والاستعانة به، كما تجسدت كل معاني الولاء والبراء في هذه الغزوة العظيمة حيث تبرأ الصحابة من كل كافر حتى لو كان أخا أو ابنا أو قريبا.

وقال إن معركة بدر اثبتت أن الأمة لا تنتصر بعدد أو بعدة، لكنها تنتصر بايمانها بربها وقوة عقيدتها، حيث كان المشركون في المعركة ثلاثة اضعاف المسلمين، ومع ذلك نصر الله المؤمنين وامدهم بمدد من عنده.

وأكد أن النصر في أي معركة يحتاج إلى حسن الإعداد، مع الالتزام بالإيمان، والثبات والذكر، وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع ، والصبر ، ودوام الدعاء والتضرع للله واهب النصر.

ومن جانبه ، عرض رئيس الجمعية لاهتمام الجمعية باستمرار عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مختلف المجالات وفي مختلف المناسبات، مشيرا إلى أن شهر رمضان شهر البركة شهد غزوة بدر التي حقق فيها المسملون نصرا معززا.

--(بترا)

ص خ/ف ج

28/03/2024 13:10:59

