محاضرة بعنوان نصر الأمة في غزوة بدر الكبرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)-أكد الدكتور عبدالناصر ابو البصل أنه لا بد للحق من انصار ومجاهدين يبذلون جهدهم وأوقاتهم وأنفسهم وأموالهم من أجل إحقاقه، ومن اجل ازهاق الباطل وهي سنة الله تعالى.
وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق
خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع مساء أمس بعنوان "نصر الأمة في غزوة بدر الكبرى" إن غزوة بدر الكبرى 17 رمضان في السنة الثانية للهجرة شكلت أول مواجهة حقيقية بين الحق والباطل، وهي معركة إثبات الوجود تمكنت خلالها دولة الإسلام الناشئة من تحقيق نصر ساحق على دولة الكفر المتجذرة منذ مئات السنين وكسر شوكة الكفر.
وأشار إلى أن المعركة لم تكن معركة عسكرية فحسب بل كانت معركة عقائدية وفكرية وأخلاقية واجتماعية.
وبين أن انتصار المسلمين في بدر زادهم عزة بنفوسهم وقامت قوتهم على أساس جديد من التضحية والفداء والنصر، وانكسرت شرفات جديدة من أسوار قريش وهيبتها.
وعرض ابو البصل خلال المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، مبدأ الشورى حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على استشارة اصحابة في كل شيء ، والأخذ بالاسباب والتوكل على الله والاستعانة به، كما تجسدت كل معاني الولاء والبراء في هذه الغزوة العظيمة حيث تبرأ الصحابة من كل كافر حتى لو كان أخا أو ابنا أو قريبا.
وقال إن معركة بدر اثبتت أن الأمة لا تنتصر بعدد أو بعدة، لكنها تنتصر بايمانها بربها وقوة عقيدتها، حيث كان المشركون في المعركة ثلاثة اضعاف المسلمين، ومع ذلك نصر الله المؤمنين وامدهم بمدد من عنده.
وأكد أن النصر في أي معركة يحتاج إلى حسن الإعداد، مع الالتزام بالإيمان، والثبات والذكر، وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع ، والصبر ، ودوام الدعاء والتضرع للله واهب النصر.
ومن جانبه ، عرض رئيس الجمعية لاهتمام الجمعية باستمرار عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مختلف المجالات وفي مختلف المناسبات، مشيرا إلى أن شهر رمضان شهر البركة شهد غزوة بدر التي حقق فيها المسملون نصرا معززا.
--(بترا)
ص خ/ف ج
28/03/2024 13:10:59
MENAFN28032024000117011021ID1108034183
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