البرلمان العربي يبحث تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 28 آذار (بترا)- بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع نائب رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي كونستانتين كوساتشوف، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الروسية، وضرورة اتخاذ خطوات متقدمة نحو مأسسة العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الروسي فضلاً عن تنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل الدولية التي تجمع بين الجانبين.
وبحسب بيان البرلمان اليوم الخميس، ثمن البرلمان العربي مواقف جمهورية روسيا الاتحادية الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار أكثر من ستة أشهر بشكل متواصل.
وأشار العسومي خلال لقائه نائب رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي في جنيف، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها جنيف وتختتم أعمالها اليوم، الى أن الشعب العربي يقدر استخدام روسيا الاتحادية لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي على نحو يساهم في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، انتصاراً لمبادئ الحق والعدل والضمير الإنساني الحي.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية وضرورة أن يتوقف هذا العدوان بشكل فوري ودائم وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
--(بترا)
ن ا/ أ أ / س س
28/03/2024 12:48:08
MENAFN28032024000117011021ID1108034182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.