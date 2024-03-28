البرلمان العربي يبحث تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 28 آذار (بترا)- بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع نائب رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي كونستانتين كوساتشوف، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الروسية، وضرورة اتخاذ خطوات متقدمة نحو مأسسة العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الروسي فضلاً عن تنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل الدولية التي تجمع بين الجانبين.

وبحسب بيان البرلمان اليوم الخميس، ثمن البرلمان العربي مواقف جمهورية روسيا الاتحادية الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار أكثر من ستة أشهر بشكل متواصل.

وأشار العسومي خلال لقائه نائب رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي في جنيف، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها جنيف وتختتم أعمالها اليوم، الى أن الشعب العربي يقدر استخدام روسيا الاتحادية لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي على نحو يساهم في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، انتصاراً لمبادئ الحق والعدل والضمير الإنساني الحي.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية وضرورة أن يتوقف هذا العدوان بشكل فوري ودائم وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

--(بترا)

ن ا/ أ أ / س س

28/03/2024 12:48:08