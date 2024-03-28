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إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بعملية إطلاق نار على حافلة شمال أريحا

3/28/2024 2:37:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 28 آذار (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار وقعت على حافلة للمستوطنين بالأغوار الشمالية شمال مدينة أريحا.
وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي، إن شخصا أطلق النار تجاه حافلة ومركبتين على طريق شارع 90 قرب بلدة العوجا بأريحا، حيث أصيب 3 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة.
وتمكن المنفذ من الانسحاب من المكان، واستنفر جيش الاحتلال في المكان ونصب الحواجز بحثا عن المنفذ.
وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى الأغوار الشمالية و أريحا ومداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
28/03/2024 12:42:51

MENAFN28032024000117011021ID1108034181

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