إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بعملية إطلاق نار على حافلة شمال أريحا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 28 آذار (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار وقعت على حافلة للمستوطنين بالأغوار الشمالية شمال مدينة أريحا.
وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي، إن شخصا أطلق النار تجاه حافلة ومركبتين على طريق شارع 90 قرب بلدة العوجا بأريحا، حيث أصيب 3 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة.
وتمكن المنفذ من الانسحاب من المكان، واستنفر جيش الاحتلال في المكان ونصب الحواجز بحثا عن المنفذ.
وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى الأغوار الشمالية و أريحا ومداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
28/03/2024 12:42:51
MENAFN28032024000117011021ID1108034181
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