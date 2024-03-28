إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 28 آذار (بترا) - أصيب 4 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المخيم من عدة محاور، وتجولت في عدة أحياء وتمركزت في عدة مناطق. وأكدت الجمعية إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ووصولهم إلى إحدى المستشفيات في مدينة رام الله لتلقي العلاج، ووصفت حالاتهم بين الطفيفة والمتوسطة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، سلفيت، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.
إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي أكثر من 7845، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
يذكر أن حملات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي.
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
28/03/2024 12:38:41
MENAFN28032024000117011021ID1108034180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.