إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 28 آذار (بترا) - أصيب 4 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المخيم من عدة محاور، وتجولت في عدة أحياء وتمركزت في عدة مناطق. وأكدت الجمعية إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ووصولهم إلى إحدى المستشفيات في مدينة رام الله لتلقي العلاج، ووصفت حالاتهم بين الطفيفة والمتوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 25 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، سلفيت، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي أكثر من 7845، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن حملات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

28/03/2024 12:38:41