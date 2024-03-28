استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه بقصف مسيرة إسرائيلية لمخيم جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 آذار (بترا)- أستشهد فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين شمال الضفة الغربية يوم أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب وليد لؤي الأسطة "19 عاما"من مدينة نابلس استشهد متأثرا بإصابته الحرجة إثر قصف المسيرة الإسرائيلية على المخيم.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس، عن استشهاد الشابين حمزة عرعراوي "27 عاما" من مخيم العين في نابلس، ومحمد ناصر السبتي "19 عاما" من مخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج والشاب أيمن يوسف حسان عزوقة "19 عاما" برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

28/03/2024 12:33:42

