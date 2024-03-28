استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه بقصف مسيرة إسرائيلية لمخيم جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 آذار (بترا)- أستشهد فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين شمال الضفة الغربية يوم أمس الأربعاء.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب وليد لؤي الأسطة "19 عاما"من مدينة نابلس استشهد متأثرا بإصابته الحرجة إثر قصف المسيرة الإسرائيلية على المخيم.
وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس، عن استشهاد الشابين حمزة عرعراوي "27 عاما" من مخيم العين في نابلس، ومحمد ناصر السبتي "19 عاما" من مخيم جنين، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج والشاب أيمن يوسف حسان عزوقة "19 عاما" برصاص الاحتلال في مدينة جنين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
28/03/2024 12:33:42
MENAFN28032024000117011021ID1108034179
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