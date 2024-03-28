وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار(بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي هاتفيا، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
وبحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.
وأكد الصفدي وكاميرون أهمية تبني مجلس الأمن القرار رقم "2728" الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وشددا على ضرورة تطبيقه واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق في جهود إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وثمن الصفدي تصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن، مؤكدا أن تنفيذ القرار ووقف العدوان أولوية يجب أن تتكاتف كل جهود المجتمع الدولي لتحقيقها.
--(بترا)
ص خ/ أ أ / س س
28/03/2024 12:18:22
MENAFN28032024000117011021ID1108034177
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