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وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

3/28/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار(بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي هاتفيا، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
وبحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.
وأكد الصفدي وكاميرون أهمية تبني مجلس الأمن القرار رقم "2728" الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وشددا على ضرورة تطبيقه واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق في جهود إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وثمن الصفدي تصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن، مؤكدا أن تنفيذ القرار ووقف العدوان أولوية يجب أن تتكاتف كل جهود المجتمع الدولي لتحقيقها.
--(بترا)
ص خ/ أ أ / س س
28/03/2024 12:18:22

MENAFN28032024000117011021ID1108034177

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