الطالب المحاسنة يظفر بذهبية المركز الأول في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 28 آذار(بترا)- ظفر الطالب محمد عصام المحاسنة، ومشرفته الدكتورة رشا الحجاج، من مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة الطفيلة، على الميدالية الذهبية والمركز الأول بالمهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا I_FEST 2024 في دورته الـ 15 المقامة في الجمهورية التونسية، وتأهله لمعرض ISEF العالمي في الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار المقبل.

وقال مدير التربية والتعليم لقصبة الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متواصلة من الطالب المحاسنة ومشرفته الدكتورة الحجاج، ليضاف إلى قائمة الإنجازات والمراتب المتقدمة التي حصل عليها طلبة الطفيلة في الحقول العلمية والتربوية والتكنولوجية والرياضية المتنوعة، لافتا إلى أن هذا الفوز في المحفل العالمي حمل اسم الأردن عاليا ليؤكد دوما أننا في الطليعة بفضل الرؤى والتوجيهات الملكية السامية بإيلاء الشباب والطلبة كل الرعاية ودعم إبداعاتهم ومهاراتهم في شتى المجالات.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الطالب المحاسنة وضع بصمة علمية على خريطة الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي من خلال مشروعه الذي قدمه في مجال الهندسة التكنولوجية، وبمنافسته بين مئات الفرق من 36 دولة.

ولفت إلى هذا أن المهرجان تنظمه الجمعية التونسية للعلوم والتكنولوجيا ATAST" سنويا، حيث يفتح أبوابه أمام جميع التلاميذ والطلبة في الوطن العربي والعالم الذين تتراوح أعمارهم بين 14-24 سنة، بالإضافة إلى المختصين من المشرفين والأساتذة.

وقال مدير المدرسة هشام العبيدين، إن كوادر مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز تقدر عاليا جهود الطالب المحاسنة ومشرفته الدكتورة رشا الحجاج، لحصولهم على الميدالية الذهبية والمركز الأول بالمهرجان، وتتقدم إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والأمينين العامين ومدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة ولمديرية التربية وجميع مدارسنا ولمملكتنا الحبية بخالص التهنئة والمباركة بالميدالية الذهبية في محفلٍ عالميٍ كهذا.

--(بترا)

س.م/أ م / س س

28/03/2024 12:17:07