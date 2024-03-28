الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من الهلال الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 28 آذار (بترا)- قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 7 معتقلين من طواقمهم بعد 47 يوما من اعتقالهم.
وبحسب مصادر طبية، بين الهلال الأحمر أن مصير 8 آخرين لا يزال مجهولًا ولم يفرج الاحتلال عنهم أو يعلن عن مكانهم.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عشرات العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة في خضم الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ174 على التوالي، في الوقت الذي يؤكد به العدو مضيه قدما في تنفيذ عملية عسكرية في رفح المكتظة رغم التحذيرات الدولية.
وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 32490 شهيدًا، و74889 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفقا للحصيلة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
28/03/2024 11:57:29
MENAFN28032024000117011021ID1108034175
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