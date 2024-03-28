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الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من الهلال الأحمر

3/28/2024 2:36:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 28 آذار (بترا)- قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 7 معتقلين من طواقمهم بعد 47 يوما من اعتقالهم.
وبحسب مصادر طبية، بين الهلال الأحمر أن مصير 8 آخرين لا يزال مجهولًا ولم يفرج الاحتلال عنهم أو يعلن عن مكانهم.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عشرات العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة في خضم الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ174 على التوالي، في الوقت الذي يؤكد به العدو مضيه قدما في تنفيذ عملية عسكرية في رفح المكتظة رغم التحذيرات الدولية.
وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 32490 شهيدًا، و74889 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفقا للحصيلة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
28/03/2024 11:57:29

MENAFN28032024000117011021ID1108034175

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