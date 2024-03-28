الطفيلة: اختتام منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 28 آذار (بترا)- اختتمت مساء أمس الأربعاء، في محافظة الطفيلة منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام 2024 التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات على مستوى الألوية بمشاركة 40 فريقا محليا.

واختتمت المنافسات بحضور الحكام الإداريين في المحافظة ومدير الشباب يعقوب حجازين وأبناء المجتمع المحلي، بفوز فريق شباب العروبة بطلا للواء قصبة الطفيلة، وفريق الضربك بطلا للواء بصيرا وفريق اهلال الجرف بطلا للواء الحسا.

وتسلمت كل من الفرق الفائزة الكأس والميداليات الذهبية والفضية، لوصولهم وتأهلهم لخوض مباريات الأسبوع المقبل على مستوى المحافظة.

وأشار حجازين، الى أن البطولة التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم واستثمار لأوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة.

وأضاف، أنها تهدف أيضا الى تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات خاصة المجال الرياضي بالإضافة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الأردني للمشاركة في أنشطة الوزارة.

--( بترا)

س.م/ أ أ / س س

28/03/2024 11:36:54