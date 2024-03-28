Thursday, 28 March 2024 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطفيلة: اختتام منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم

3/28/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 28 آذار (بترا)- اختتمت مساء أمس الأربعاء، في محافظة الطفيلة منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام 2024 التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات على مستوى الألوية بمشاركة 40 فريقا محليا.
واختتمت المنافسات بحضور الحكام الإداريين في المحافظة ومدير الشباب يعقوب حجازين وأبناء المجتمع المحلي، بفوز فريق شباب العروبة بطلا للواء قصبة الطفيلة، وفريق الضربك بطلا للواء بصيرا وفريق اهلال الجرف بطلا للواء الحسا.
وتسلمت كل من الفرق الفائزة الكأس والميداليات الذهبية والفضية، لوصولهم وتأهلهم لخوض مباريات الأسبوع المقبل على مستوى المحافظة.
وأشار حجازين، الى أن البطولة التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم واستثمار لأوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة.
وأضاف، أنها تهدف أيضا الى تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات خاصة المجال الرياضي بالإضافة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الأردني للمشاركة في أنشطة الوزارة.
--( بترا)
س.م/ أ أ / س س
28/03/2024 11:36:54

MENAFN28032024000117011021ID1108034173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث