الطفيلة: اختتام منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 28 آذار (بترا)- اختتمت مساء أمس الأربعاء، في محافظة الطفيلة منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام 2024 التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات على مستوى الألوية بمشاركة 40 فريقا محليا.
واختتمت المنافسات بحضور الحكام الإداريين في المحافظة ومدير الشباب يعقوب حجازين وأبناء المجتمع المحلي، بفوز فريق شباب العروبة بطلا للواء قصبة الطفيلة، وفريق الضربك بطلا للواء بصيرا وفريق اهلال الجرف بطلا للواء الحسا.
وتسلمت كل من الفرق الفائزة الكأس والميداليات الذهبية والفضية، لوصولهم وتأهلهم لخوض مباريات الأسبوع المقبل على مستوى المحافظة.
وأشار حجازين، الى أن البطولة التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم واستثمار لأوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة.
وأضاف، أنها تهدف أيضا الى تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات خاصة المجال الرياضي بالإضافة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الأردني للمشاركة في أنشطة الوزارة.
--( بترا)
س.م/ أ أ / س س
28/03/2024 11:36:54
MENAFN28032024000117011021ID1108034173
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