الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، من أن "الوقت ينفد ولا تزال عوائق الوصول لتقديم المساعدات قائمة في قطاع غزة".

وقال المكتب في بيان عبر موقعه الرسمي، إن"أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى شديدًا من انعدام الأمن الغذائي"، مؤكدًا أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برًا لإنقاذ الأرواح لا سيما شمال قطاع غزة".

وفي وقتٍ سابق، حذّر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من أنّ"كابوس المجاعة شمالي القطاع سيبقى قائماً"، إذا لم يتم إدخال المساعدات بصورة مستدامة.

وأوضح أنّ القطاع بحاجة إلى إدخال المساعدات براً وجواً وبحراً، مضيفاً أنّ ما يتمّ إدخاله لا يتجاوز 5 بالمئة من الاحتياجات.

ودان الثوابتة، جريمة إغلاق المعابر البرية مع غزة، حاثّاً على تجاوز الإجراءات التي يفرضها الاحتلال بهدف فرض إرادته على معبر رفح.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، منذ ما يزيد على 170 يوماً، مستهدفاً كل مقومات الحياة، ومتعمّداً ممارسة التجويع بحق أهل القطاع، وسط حصار خانق يفاقمه إغلاق المعابر البرية في وجه المساعدات.

وارتقى العشرات من الشهداء نتيجة التجويع الذي تمارسه"إسرائيل"، معظمهم من الأطفال، فيما استشهد آخرون بنيران الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الطحين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 32490 شهيدًا و74889 جريحًا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ//أ م / س س

28/03/2024 11:35:36