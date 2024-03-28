Thursday, 28 March 2024 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق بايدن يعلن جمع مبلغ تاريخي لحملته الانتخابية

3/28/2024 2:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن فريق حملة الرئيس الديموقراطي جو بايدن عن جمع مبلغ «تاريخي» يزيد على 25 مليون دولار لصالح حملته لانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.
جاء ذلك قبيل حفل ضخم لجمع التبرعات بمشاركة اثنين من أسلافه، بيل كلينتون (1993-2001) وباراك أوباما (2009-2017)، لإجراء نقاش بين الرؤساء الديموقراطيين الثلاثة بإدارة النجم التلفزيوني ستيفن كولبيرت بالتوازي مع حفل فني بمشاركة المغنيتين ليزو وكوين لطيفة وآخرين، في قاعة راديو سيتي ميوزيك هول في قلب مانهاتن أمام نحو خمسة آلاف شخص.
وقدرت محطة «ان بي سي نيوز» كلفة التقاط صورة مع الرؤساء الـ 42 و44 و46 للولايات المتحدة بنحو مئة ألف دولار على الأقل.
وقال جيفري كاتزنبرغ الممول الكبير للحملة الديموقراطية، في بيان قبل الحفل، انه خلال أمسية واحدة سيجمع بايدن أكثر مما فعل ترامب طوال شهر فبراير، إن «الأرقام لا تكذب» معتبرا أن الحدث «هو عرض قوة ضخم».
ويحظى الرئيس الديموقراطي بمصادر تبرعات أفضل من تلك التي بحوزة منافسه الجمهوري الذي يستخدم جزئيا الأموال التي تم جمعها من أنصاره لتغطية النفقات المرتبطة بالإجراءات القانونية المتعددة التي يخضع لها.
وقد أراد قطب العقارات والملياردير ترامب الذي وجهت اليه التهم في أربع قضايا، أن يقدم نفسه كمدافع عن قوات الأمن، من خلال حضور مراسم تكريما للشرطي جوناثان ديلر الذي قتل الاثنين الماضي بالرصاص خلال عملية على طريق عام.
وكان علق الثلاثاء على شبكته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي قائلا:«أريد أن أقول لعائلة الشرطي ديلر ولجميع عناصر الشرطة الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم: نحن نحبكم، ونحن ممتنون لكم وسنكون دائما إلى جانبكم».
ويخصص الجمهوري البالغ من العمر 77 عاما جزءا كبيرا من خطاباته خلال الحملة الانتخابية لانتقاد الهجرة غير الشرعية ومنافسه الديموقراطي لتراخيه في الحفاظ على النظام.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أمس الأول إن جو بايدن «ممتن بشدة للتضحيات التي يقدمها أفراد الشرطة للحفاظ على أمننا».

MENAFN28032024000130011022ID1108034135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث