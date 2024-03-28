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قطاع غزة يمضي بسرعة نحو المجاعة والقصف يطول الخيام في رفح

3/28/2024 2:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد قطاع غزة أمس المزيد من الغارات الجوية الاسرائيلية والمعارك الشرسة بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، في وقت أعادت حكومة بنيامين نتنياهو فتح الباب أمام مباحثات مع الحليف الأميركي بشأن هجوم بري محتمل على رفح.
وفي ظل الأزمة الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار وتدمير البنية التحتية في القطاع البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، تكرر الأمم المتحدة تحذيرها من المجاعة وانهيار النظام الصحي «بسبب استمرار الأعمال العدائية والقيود المفروضة على الوصول» إلى مختلف المناطق.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في قطاع غزة.
وأكدت «الأونروا» أن قوافلها الغذائية تمنع من الوصول إلى الشمال، حيث المجاعة وشيكة والوقت ينفد ويجب رفع القيود الآن.
من جهته، قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر «المساعدات الغذائية تنزل عادة بالمظلات عندما يكون الناس معزولين، على مسافة مئات الكيلومترات. ولكن هنا، المساعدة التي نحتاج إليها لا تكاد تبعد بضعة كيلومترات. لذلك علينا استخدام الطرق البرية!».
ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة في حماس أمس سقوط العشرات في ضربات إسرائيلية، وقالت إن 62 قتيلا و91 جريحا على الأقل وصلوا إلى المستشفيات جراء القصف والغارات المتواصلة في الشمال على مدينة غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا ومخيم البريج وحي الزيتون وفي الوسط في الزوايدة وفي الجنوب في خان يونس ورفح، حيث تتعرض كذلك خيام النازحين للقصف. كما حصل مساء أمس الأول في مخيم الصلاح برفح اذ قتل طفلان وامرأة ورجل وفق وزارة الصحة في غارة جوية ضربت خيمتين.
وقال الاعلام الحكومي التابع لحماس إن «الاحتلال يواصل عملية الاقتحام في مجمع ناصر الطبي ويحاصر مستشفى الأمل» وكلاهما في خان يونس، ويواصل «عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي ومحيطه».
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ان آلاف المدنيين يحتمون في مجمع ناصر وهو الأكبر في جنوب القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في مجمع الشفاء الطبي والأحياء المحيطة به في مدينة غزة ومنطقة الأمل، حيث صار مستشفى الأمل خارج الخدمة وفي منطقة القرارة في خان يونس.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إنها تلقت «تهديدات» بعدما أكدت في تقرير أن «ثمة أسبابا منطقية» تدفع إلى القول إن اسرائيل ارتكبت «أعمال إبادة» في حالات كثيرة.
وعبرت دول عدة غالبيتها عربية ومسلمة وأميركية لاتينية عن دعمها للمقررة الخاصة.
بموازاة ذلك، لم يسجل تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة تترافق مع الإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأغضب صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي يطالب «بوقف فوري لإطلاق النار» وإطلاق سراح الرهائن نتنياهو الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن. لكنه عاد ووافق على إرساله وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار التي قالت إن العمل جار لتحديد موعد.وتعتزم واشنطن عرض خطة بديلة للهجوم على رفح تركز على ضرب أهداف لحماس مع الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.
وبموازاة ذلك، تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مواجهات في بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار على مركبات بينها حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا.
وفي هذه الأثناء، أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية أنها قررت الاستقالة من منصبها الحكومي احتجاجا على سياسة بلادها تجاه حرب الكيان الاسرائيلي المحتل على قطاع غزة.
وقالت أنيل شيلين التي عملت منذ العام الماضي في مجال حقوق الإنسان مسؤولة في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية في مقال على شبكة (سي ان ان) نشر أمس الأول: «كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة فقد أصبح هذا العمل الحكومي شبه مستحيل». وأضافت «نظرا لعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية».
وحذرت من أن «المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان تلاشت بالكامل تقريبا منذ بدء الحرب».
وتعتبر هذه الاستقالة هي الثانية لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية احتجاجا على دعم واشنطن للحرب في غزة، حيث استقال في أكتوبر الماضي مدير شؤون الكونغرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بالوزارة جوش بول.

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