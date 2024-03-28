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سفيرنا لدى الأردن يسلّم مساهمة الكويت السنوية لـ ((أونروا))

3/28/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلّم سفيرنا لدى الاردن حمد المري مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 2 مليون دولار.
وأكد المري في تصريح لـ«كونا» عقب لقائه مع مديرة دائرة العلاقات الخارجية في (أونروا) تمارا الرفاعي «حرص القيادة الكويتية وموقفها المبدئي والدائم لدعم القضية الفلسطينية ودعم اوضاع اللاجئين الفلسطينيين».
وقال إن «تقديم المساهمة السنوية يأتي انطلاقا من واقع مسؤولية دولة الكويت بالتزاماتها الدولية تجاه الأشقاء في فلسطين وثقتها الكاملة بما تقدمه وكالة (أونروا) تجاه خدمة اللاجئين الفلسطينيين».
وأكد المري ثقة الكويت التامة ووقوفها مع الوكالة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها وما تواجهه من تحديات مما ينعكس سلبا على مستوى خدماتها التي تقدمها للركن الأساسي في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين.
وأضاف أن «دولة الكويت لن تألو جهدا في مد يد العون للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وللحالة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع انحاء المنطقة».
وذكر أن (أونروا) تؤدي دورا حيويا في توفير الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات عملها الخمسة من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
من جانبها، أشادت الرفاعي في تصريح مماثل لـ«كونا» بالشراكة مع دولة الكويت ومساهمتها السنوية للوكالة لدعم دورها الانساني في قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت ان «المساهمة تذهب مباشرة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات التي تعمل عليها وكالة (أونروا)».
وأضافت أن «(أونروا) لديها 700 مدرسة في المنطقة يرتادها حوالي نصف مليون طفل كما تقدم الخدمات الطبية لحوالي اكثر من مليوني لاجئ من اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة».
وأشارت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يقدر عددهم بحوالي 5.9 ملايين متواجدين في داخل فلسطين ودول الجوار الفلسطيني، مبينة أن خدمات (أونروا) موزعة على كل مناطق اللجوء.

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