سفيرنا لدى الأردن يسلّم مساهمة الكويت السنوية لـ ((أونروا))

(MENAFN
- Al-Anbaa) سلّم سفيرنا لدى الاردن حمد المري مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 2 مليون دولار.
وأكد المري في تصريح لـ«كونا» عقب لقائه مع مديرة دائرة العلاقات الخارجية في (أونروا) تمارا الرفاعي «حرص القيادة الكويتية وموقفها المبدئي والدائم لدعم القضية الفلسطينية ودعم اوضاع اللاجئين الفلسطينيين».
وقال إن «تقديم المساهمة السنوية يأتي انطلاقا من واقع مسؤولية دولة الكويت بالتزاماتها الدولية تجاه الأشقاء في فلسطين وثقتها الكاملة بما تقدمه وكالة (أونروا) تجاه خدمة اللاجئين الفلسطينيين».
وأكد المري ثقة الكويت التامة ووقوفها مع الوكالة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها وما تواجهه من تحديات مما ينعكس سلبا على مستوى خدماتها التي تقدمها للركن الأساسي في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين.
وأضاف أن «دولة الكويت لن تألو جهدا في مد يد العون للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وللحالة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع انحاء المنطقة».
وذكر أن (أونروا) تؤدي دورا حيويا في توفير الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات عملها الخمسة من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
من جانبها، أشادت الرفاعي في تصريح مماثل لـ«كونا» بالشراكة مع دولة الكويت ومساهمتها السنوية للوكالة لدعم دورها الانساني في قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت ان «المساهمة تذهب مباشرة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات التي تعمل عليها وكالة (أونروا)».
وأضافت أن «(أونروا) لديها 700 مدرسة في المنطقة يرتادها حوالي نصف مليون طفل كما تقدم الخدمات الطبية لحوالي اكثر من مليوني لاجئ من اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة».
وأشارت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يقدر عددهم بحوالي 5.9 ملايين متواجدين في داخل فلسطين ودول الجوار الفلسطيني، مبينة أن خدمات (أونروا) موزعة على كل مناطق اللجوء.
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