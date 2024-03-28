بيت الزكاة شارك في احتفال اليوم العربي لليتيم بالقرقيعان

(MENAFN
- Al-Anbaa) من منطلق المسؤولية المجتمعية لبيت الزكاة ودوره في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، ومن خلال هذا الواجب، فإنه يولي اهتماما خاصا برعاية الأطفال داخل الكويت ويضع ضمن أهدافه تنشئة الأطفال التنشئة الصالحة التي تقوم على القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة السمحة.
وشارك البيت في الاحتفال بالقرقيعان في فعالية اليوم العربي لليتيم يوم الاثنين 25 مارس، برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، حيث أقامت إدارة الحضانة العائلية احتفالها السنوي بهذه المناسبة، والتي تقام سنويا بناء على قرار جامعة الدول العربية لإبراز دور الدول في دعم ومساندة الأيتام داخل مجتمعاتهم.
وجاءت هذه المبادرة انطلاقا من التزام البيت المستمر بمسؤوليته الاجتماعية والتزامه برعاية الأطفال، لاسيما الأيتام، حيث قام بالمشاركة في هذا الاحتفال السنوي وتوزيع القرقيعان على الحضور من الأطفال، لمشاركتهم بهجة القرقيعان ومنحهم لحظات جميلة من السعادة تبقى في ذاكرتهم.
ويسعى البيت دائما إلى المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار حملة البيت «على يمناكم» الرمضانية التي تتضمن أنشطة إنسانية واجتماعية متنوعة، تهدف إلى تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية.
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