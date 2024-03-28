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بيت الزكاة شارك في احتفال اليوم العربي لليتيم بالقرقيعان

3/28/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من منطلق المسؤولية المجتمعية لبيت الزكاة ودوره في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، ومن خلال هذا الواجب، فإنه يولي اهتماما خاصا برعاية الأطفال داخل الكويت ويضع ضمن أهدافه تنشئة الأطفال التنشئة الصالحة التي تقوم على القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة السمحة.
وشارك البيت في الاحتفال بالقرقيعان في فعالية اليوم العربي لليتيم يوم الاثنين 25 مارس، برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، حيث أقامت إدارة الحضانة العائلية احتفالها السنوي بهذه المناسبة، والتي تقام سنويا بناء على قرار جامعة الدول العربية لإبراز دور الدول في دعم ومساندة الأيتام داخل مجتمعاتهم.
وجاءت هذه المبادرة انطلاقا من التزام البيت المستمر بمسؤوليته الاجتماعية والتزامه برعاية الأطفال، لاسيما الأيتام، حيث قام بالمشاركة في هذا الاحتفال السنوي وتوزيع القرقيعان على الحضور من الأطفال، لمشاركتهم بهجة القرقيعان ومنحهم لحظات جميلة من السعادة تبقى في ذاكرتهم.
ويسعى البيت دائما إلى المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار حملة البيت «على يمناكم» الرمضانية التي تتضمن أنشطة إنسانية واجتماعية متنوعة، تهدف إلى تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية.

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