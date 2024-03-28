الهيئة العامة للقوى العاملة تطلق خدمة ملاءمة السكن العمالي عبر خدمة ((أسهل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في (قطاع التخطيط والتطوير الإداري) عبر «أسهل» خدمة خاصة لأصحاب الأعمال في حال الانتهاء من تسجيل عقد حكومي جديد وهي (خدمة تفتيش ملاءمة السكن).
وذلك انطلاقا من مبدأ ضرورة التزام أصحاب الأعمال وضرورة توفير مساكن للعمالة وخاصة من لديهم عقود حكومية وعدم تقاضي العمالة بدل سكن التزاما بالقرار الوزاري الخاص في تحديد اشتراطات ومواصفات سكن العمال
بالاضافة إلى الاستعلام عن سكن العمال المسجل على ملف وبيانات السكن المسجل على ملف الشركة وبيانات الوحدات المسجلة له، إلى جانب اعداد العمالة المتاحة للتسكين في كل وحدة تابعة لمبني المحدد.
خطوات التسجيل
وحددت الهيئة خطوات التسجيل بالآتي:
1 - الدخول على بوابة أسهل ـ شركات.
2 - من قائمة خدمات السكن العمالي يتم اختيار أمر استعلام عن سكن عمال على ملف).
3 - يمكن البحث عن طريق اسم المبنى أو الرقم الآلي للمبنى، الضغط امر (بحث).
4 - تظهر قائمة بجميع المباني المسجلة على الملف وفعالة.
5 - من خلال امر (تفاصيل) تظهر بيانات السكن والوحدات الفعالة المسجلة عليه وعدد العمالة المسموح به لكل وحدة.
وبينت الهيئة الخدمات المقدمة لملاءمة السكن هي إضافة سكن عمال جديد على ملف تعديل السكن العمالي إضافة وحدة لسكن عمالي، إلغاء السكن العمالي، الاستعلام عن سكن العمال المسجل على ملف شركة.
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