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الهيئة العامة للقوى العاملة تطلق خدمة ملاءمة السكن العمالي عبر خدمة ((أسهل))

3/28/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في (قطاع التخطيط والتطوير الإداري) عبر «أسهل» خدمة خاصة لأصحاب الأعمال في حال الانتهاء من تسجيل عقد حكومي جديد وهي (خدمة تفتيش ملاءمة السكن).
وذلك انطلاقا من مبدأ ضرورة التزام أصحاب الأعمال وضرورة توفير مساكن للعمالة وخاصة من لديهم عقود حكومية وعدم تقاضي العمالة بدل سكن التزاما بالقرار الوزاري الخاص في تحديد اشتراطات ومواصفات سكن العمال
بالاضافة إلى الاستعلام عن سكن العمال المسجل على ملف وبيانات السكن المسجل على ملف الشركة وبيانات الوحدات المسجلة له، إلى جانب اعداد العمالة المتاحة للتسكين في كل وحدة تابعة لمبني المحدد.
خطوات التسجيل
وحددت الهيئة خطوات التسجيل بالآتي:
1 - الدخول على بوابة أسهل ـ شركات.
2 - من قائمة خدمات السكن العمالي يتم اختيار أمر استعلام عن سكن عمال على ملف).
3 - يمكن البحث عن طريق اسم المبنى أو الرقم الآلي للمبنى، الضغط امر (بحث).
4 - تظهر قائمة بجميع المباني المسجلة على الملف وفعالة.
5 - من خلال امر (تفاصيل) تظهر بيانات السكن والوحدات الفعالة المسجلة عليه وعدد العمالة المسموح به لكل وحدة.
وبينت الهيئة الخدمات المقدمة لملاءمة السكن هي إضافة سكن عمال جديد على ملف تعديل السكن العمالي إضافة وحدة لسكن عمالي، إلغاء السكن العمالي، الاستعلام عن سكن العمال المسجل على ملف شركة.

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