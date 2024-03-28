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عمادة شؤون الطلبة تكرّم الفائزين بالسباق العظيم لحفظ القرآن وتلاوته بنسخته الثانية للطلبة من ذوي الإعاقة

3/28/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان وبالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية، أقامت إدارة الرعاية الاجتماعية - قسم ذوي الإعاقة، الحفل الختامي «السباق العظيم 2» في حفظ القرآن الكريم.
وتوجه القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان بالشكر لجميع القائمين على نجاح هذه المسابقة الدورية، وعلى رأسهم جمعية المنابر القرآنية، مؤكدا في ذلك التزام العمادة بدورها على تفعيل مثل هذه الأنشطة الطلابية في شهر رمضان الكريم من كل عام، لفئة ذوي الإعاقة المتميزة، تشجيعا لهم على الانخراط في الأنشطة الطلابية، وإيمانا بمواهبهم وحرصهم على حفظ القرآن الكريم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة دورهم في نهضة مجتمعهم عبر تطبيق كتاب الله عزّ وجلّ.
هذا، وقد تم تكريم 23 طالبا وطالبة شاركوا في المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية من مختلف كليات جامعة الكويت، تضمنت مختلف فئات ذوي الإعاقة، كالإعاقة الحركية والبصرية والجسدية وإعاقة التعليم كذلك.
وشمل التكريم الطلبة من فئة الإعاقات السمعية والصم والبكم وضعاف السمع وهم «الطالبة فاطمة فهيد الرشيدي والطالب مساعد عبدالله العتيبي بالمركز الأول، والطالبة أنغام حياوي عبدالأمير بالمركز الثاني».
أما عن فئة الإعاقة البصرية الحركية الجسدية فقد تم تكريم «الطالبة شوق طلال العازمي والطالب محمد مفرح الهاجري بالمركز الأول، والطالبة وحش فايز الضفيري بالمركز الثاني، وذلك على المستوى المبتدئ، والطالبة مريم عبدالرزاق الكمالي بالمركز الأول، والطالبة نادية محمد عبد الهادي بالمركز الثاني على المستوى المتوسط، والطالبة إلهام محمد دلة، والطالب عبدالعزيز أحمد حسب الله بالمركز الأول، والطالبة لطيفة غانم العنزي، والطالب عبد الناصر قدوس الدعس بالمركز الثاني، والطالبة هبة محمد الدعي بالمركز الثالث، والطالبة مي حمدي محمود بالمركز الثالث مكررا، والطالب عبدالعزيز يوسف الهباد بالمركز الثالث، والطالب سعود محمد العجمي الثالث مكررا، والطالبة شيخة معاذ جاسم بالمركز الخامس، والطالبة سارة عيد الرشيدي بالمركز السادس وذلك على المستوى المتقدم من تلك الفئة».
أما عن فئة الإعاقة التعليمية الذهنية المزدوجة بأنواعها فتم تكريم «الطالبة بشاير خلف الرشيدي بالمركز الأول للمستوى المتوسط والطالبة أحلام محمد عطا الله بالمركز الأول للمستوى المتقدم».
كما تم تكريم الأعضاء المشاركين من جمعية المنابر القرآنية ابتداء بالدكتور محمد جاسم الفودري مدير الشؤون التعليمية، والفاضلة مها عبدالعزيز الحمدان مشرفة المسابقة وباقي أعضاء الفريق المشارك في المسابقة، بالإضافة إلى تكريم الأعضاء المشاركين من جامعة الكويت وهم الأستاذ وائل عبدالله العبيد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية، والفاضلة شيخة عبدالله القناعي القائم بأعمال رئيس قسم ذوي الإعاقة، والفاضلة نوال مسعد المطيري، والفاضلة فاطمة خليفة الملا، والفاضلة أبرار محمد الرشيد والفاضلة هيا عماد العصيمي، والأستاذ ناصف محمد العيسوي كأعضاء لجنة تنظيم في المسابقة.

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