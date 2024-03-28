عمادة شؤون الطلبة تكرّم الفائزين بالسباق العظيم لحفظ القرآن وتلاوته بنسخته الثانية للطلبة من ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان وبالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية، أقامت إدارة الرعاية الاجتماعية - قسم ذوي الإعاقة، الحفل الختامي «السباق العظيم 2» في حفظ القرآن الكريم.
وتوجه القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان بالشكر لجميع القائمين على نجاح هذه المسابقة الدورية، وعلى رأسهم جمعية المنابر القرآنية، مؤكدا في ذلك التزام العمادة بدورها على تفعيل مثل هذه الأنشطة الطلابية في شهر رمضان الكريم من كل عام، لفئة ذوي الإعاقة المتميزة، تشجيعا لهم على الانخراط في الأنشطة الطلابية، وإيمانا بمواهبهم وحرصهم على حفظ القرآن الكريم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة دورهم في نهضة مجتمعهم عبر تطبيق كتاب الله عزّ وجلّ.
هذا، وقد تم تكريم 23 طالبا وطالبة شاركوا في المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية من مختلف كليات جامعة الكويت، تضمنت مختلف فئات ذوي الإعاقة، كالإعاقة الحركية والبصرية والجسدية وإعاقة التعليم كذلك.
وشمل التكريم الطلبة من فئة الإعاقات السمعية والصم والبكم وضعاف السمع وهم «الطالبة فاطمة فهيد الرشيدي والطالب مساعد عبدالله العتيبي بالمركز الأول، والطالبة أنغام حياوي عبدالأمير بالمركز الثاني».
أما عن فئة الإعاقة البصرية الحركية الجسدية فقد تم تكريم «الطالبة شوق طلال العازمي والطالب محمد مفرح الهاجري بالمركز الأول، والطالبة وحش فايز الضفيري بالمركز الثاني، وذلك على المستوى المبتدئ، والطالبة مريم عبدالرزاق الكمالي بالمركز الأول، والطالبة نادية محمد عبد الهادي بالمركز الثاني على المستوى المتوسط، والطالبة إلهام محمد دلة، والطالب عبدالعزيز أحمد حسب الله بالمركز الأول، والطالبة لطيفة غانم العنزي، والطالب عبد الناصر قدوس الدعس بالمركز الثاني، والطالبة هبة محمد الدعي بالمركز الثالث، والطالبة مي حمدي محمود بالمركز الثالث مكررا، والطالب عبدالعزيز يوسف الهباد بالمركز الثالث، والطالب سعود محمد العجمي الثالث مكررا، والطالبة شيخة معاذ جاسم بالمركز الخامس، والطالبة سارة عيد الرشيدي بالمركز السادس وذلك على المستوى المتقدم من تلك الفئة».
أما عن فئة الإعاقة التعليمية الذهنية المزدوجة بأنواعها فتم تكريم «الطالبة بشاير خلف الرشيدي بالمركز الأول للمستوى المتوسط والطالبة أحلام محمد عطا الله بالمركز الأول للمستوى المتقدم».
كما تم تكريم الأعضاء المشاركين من جمعية المنابر القرآنية ابتداء بالدكتور محمد جاسم الفودري مدير الشؤون التعليمية، والفاضلة مها عبدالعزيز الحمدان مشرفة المسابقة وباقي أعضاء الفريق المشارك في المسابقة، بالإضافة إلى تكريم الأعضاء المشاركين من جامعة الكويت وهم الأستاذ وائل عبدالله العبيد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية، والفاضلة شيخة عبدالله القناعي القائم بأعمال رئيس قسم ذوي الإعاقة، والفاضلة نوال مسعد المطيري، والفاضلة فاطمة خليفة الملا، والفاضلة أبرار محمد الرشيد والفاضلة هيا عماد العصيمي، والأستاذ ناصف محمد العيسوي كأعضاء لجنة تنظيم في المسابقة.
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