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الغريب: الإسلام حرص على رعاية الأسرة والعناية بها

3/28/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب ان الإسلام حرص حرصا بليغا على رعاية الأسرة والعناية بها وعلى جميع أفرادها بما في ذلك اليتيم، وقد حث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الاهتمام باليتيم وتأمل قوله «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»، وأشار إلى الوسطى والسبابة، فكان تأكيدا على منزلة كافل اليتيم لما يقوم به تجاه هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وقال الغريب خلال رعايته وحضوره مبادرة «أسعد تسعد 22 للأيتام» والتي نظمها مكتب التوجيه المجتمعي بوزارة الأوقاف بالشراكة مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وفريق مبادرات الإيمان والتي أقيمت مساء أمس الأول بمسرح مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الرقعي «إنه من دواعي سروري أن أكون بين أبنائنا في هذه الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم من خلال هذه المبادرة الكريمة «أسعد تسعد الأيتام».
وأوضح أن من معاني كفالة اليتيم والعناية به أن يتولى المجتمع بكامل مؤسساته تلك الرعاية بكامل جوانبها فكانت هذه المبادرة الطيبة الطيبة «أسعد تسعد للأيتام» لتكون رسالة حضارية تنهض بمستوى الأيتام من خلال الأفراد والمؤسسات الحكومية والمدنية لتقديم الدعم لأبنائنا كونهم شريحة أساسية في المجتمع.
بدورها، قالت رئيسة مبادرات الإيمان إيمان الخالدي اننا أطلقنا هذه المبادرة للعام الثاني في وزارة الأوقاف بالتعاون مع مكتب التوجيه المجتمعي وأدعو كل جهات الدولة والمجتمع المدني للاهتمام ورعاية الطفل اليتيم في المجتمع من كافة جوانب الحياة.
من جانبه، قال مدير عام جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وليد السيف نشكر وزارة الأوقاف على رعاية مثل هذه المبادرات وتشريف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شخصيا حضور تلك الفعالية هو أفضل الأثر على تشجيع أصحاب تلك المبادرات.
وأضاف، نحن في جمعية الشيخ عبدالله النوري بالفعل نفخر بتلك الشراكة والتي تجمع بين القطاع الحكومي والجمعيات الخيرية وأصحاب المبادرات لإقامة نشاط فاعل يجمع الجميع لخدمة المجتمع في هذا الشهر الكريم ومن أجل رعاية الأيتام، ونأمل أن تستمر مثل هذه الأنشطة.
بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المجتمعي في وزارة الأوقاف زيد المنيفي دائما تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة في مكتب التوجيه المجتمعي إلى توجيه المجتمع إلى السعادة والفرحة واليوم لدينا فئة الأيتام، والمكتب دائما ما يسلط الضوء على جميع فئات المجتمع التي تحتاج إلى الرعاية وإلى من يسعدها ويدخل البهجة في قلبها.

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