العتل: تنسيق مع المنظمات العربية للحدّ من استقدام عمالة هندسية غير مؤهلة



السفير المجالي: نفتخر بافتتاح مقر للمهندسين الأردنيين في الكويت

الزعبي: نعتز بمواقف الكويت أميراً وحكومة وشعباً تجاه قضايانا كامل: مقر الاتحاد الفلسطيني يجسد التوأمة مع الأشقاء في الكويت

عاطف رمضانافتتح رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل فرع نقابة المهندسين الأردنيين وفرع اتحاد المهندسين الفلسطينيين في الكويت، مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري بمقر الجمعية، وذلك بحضور ورعاية كل من سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سنان المجالي، ونقيب المهندسين الأردنيين الذي يزور الكويت حاليا م. أحمد سمارة الزعبي وعضو الأمانة العامة ومسؤول الفروع الخارجية في اتحاد المهندسين الفلسطينيين م. هشام كامل، ونائب رئيس الجمعية م. محمد فهيد السبيعي وأمين السر م. فهد ارديني العتيبي وحشد من المهندسين من المنظمات الهندسية العربية الثلاث.وقال السفير الأردني سنان المجالي إننا سعداء بافتتاح هذا الفرع لنقابة المهندسين الأردنيين ونفخر بالتعاون والتواجد لافتتاحه وشرف لنا أن نفتتح هذا المقر الذي نعده جزءا من التواجد الأردني وسط الأشقاء، ونحن على ثقة بأن المهندسين النشامى سيكونون سندا ولن يقصروا في التعاون مع الأشقاء في الكويت.بدوره، ثمن رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل التعاون الأردني والفلسطيني مع الجمعية في مختلف المجالات. وقال: إن افتتاح هذين الفرعين للزملاء الأردنيين والفلسطينيين خطوة من خطوات عمل الجمعية في التوسع لاحتضان كل النقابات والهيئات الهندسية العربية الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب ولهم تواجد في سوق العمل الكويتي، مضيفا أن التنسيق سيسهم في توفير الخبرات التي نحتاجها ويحد من استقدام عمالة هندسية غير مؤهلة ولا تلبي احتياجات سوق العمل.وجدد العتل، موقف جمعية المهندسين الكويتية دعمها الدائم لقضايا الأشقاء الفلسطينيين والأردنيين، لافتا إلى التنسيق والتعاون لتنفيذ مشاريع إغاثية وتقديم المساعدات التي يحتاجها الأشقاء في قطاع غزة المنكوب.من جانبه، قال نقيب المهندسين الأردنيين م. أحمد سمارة الزعبي: تشرفت بالتواجد في جمعية المهندسين الكويتية وهي زيارتي الأولى للكويت ونحن مع الأشقاء في نقابة المهندسين الكويتية على تعاون مستمر ودائم، ونعتز بمواقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا اتجاه قضايا بشكل عام.وأضاف أن التنسيق بيننا وبين المهندسين الكويتيين يعود إلى ستينيات القرن الماضي، فنحن وهم من المؤسسين لاتحاد المهندسين العرب ونعمل معا في هيئات مهنية - هندسية على المستوين الاقليمي والعالمي، ونحن على ثقة بأن هذا اللقاء والزيارة سيسهم في تطوير العلاقات في مختلف المجالات.من جهته، ثمن مسؤول الفروع الخارجية في اتحاد المهندسين الفلسطينيين ورئيس فرع الكويت م. هشام كامل مواقف جمعية المهندسين الكويتية وتعاونها في دعمهم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، لافتا إلى أن اتحاد المهندسين الفلسطينيين سبق وأن أعلن إشهاره في الكويت في العام 1974 ويخدم نحو 2500 مهندس ومهندسة.وأضاف كامل: إن إعادة افتتاح الفرق واحيائه بالتعاون مع هذه النخبة الشبابية من المهندسين الكويتيين ممثلة برئيسهم الزميل فيصل العتل تمثل تجسيدا للتوأمة القائمة بيننا منذ أكثر من 50 عاما، مضيفا أننا سنسعد بالتعاون معهم وخدمة المهندسين العاملين في الكويت وخاصة في مجال الاعتماد المهني وتطوير التعاون مع الأشقاء في الكويت.