العتل: تنسيق مع المنظمات العربية للحدّ من استقدام عمالة هندسية غير مؤهلة

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- Al-Anbaa)
السفير المجالي: نفتخر بافتتاح مقر للمهندسين الأردنيين في الكويت الزعبي: نعتز بمواقف الكويت أميراً وحكومة وشعباً تجاه قضايانا كامل: مقر الاتحاد الفلسطيني يجسد التوأمة مع الأشقاء في الكويت
عاطف رمضان
افتتح رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل فرع نقابة المهندسين الأردنيين وفرع اتحاد المهندسين الفلسطينيين في الكويت، مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري بمقر الجمعية، وذلك بحضور ورعاية كل من سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سنان المجالي، ونقيب المهندسين الأردنيين الذي يزور الكويت حاليا م. أحمد سمارة الزعبي وعضو الأمانة العامة ومسؤول الفروع الخارجية في اتحاد المهندسين الفلسطينيين م. هشام كامل، ونائب رئيس الجمعية م. محمد فهيد السبيعي وأمين السر م. فهد ارديني العتيبي وحشد من المهندسين من المنظمات الهندسية العربية الثلاث.
وقال السفير الأردني سنان المجالي إننا سعداء بافتتاح هذا الفرع لنقابة المهندسين الأردنيين ونفخر بالتعاون والتواجد لافتتاحه وشرف لنا أن نفتتح هذا المقر الذي نعده جزءا من التواجد الأردني وسط الأشقاء، ونحن على ثقة بأن المهندسين النشامى سيكونون سندا ولن يقصروا في التعاون مع الأشقاء في الكويت.
بدوره، ثمن رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل التعاون الأردني والفلسطيني مع الجمعية في مختلف المجالات. وقال: إن افتتاح هذين الفرعين للزملاء الأردنيين والفلسطينيين خطوة من خطوات عمل الجمعية في التوسع لاحتضان كل النقابات والهيئات الهندسية العربية الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب ولهم تواجد في سوق العمل الكويتي، مضيفا أن التنسيق سيسهم في توفير الخبرات التي نحتاجها ويحد من استقدام عمالة هندسية غير مؤهلة ولا تلبي احتياجات سوق العمل.
وجدد العتل، موقف جمعية المهندسين الكويتية دعمها الدائم لقضايا الأشقاء الفلسطينيين والأردنيين، لافتا إلى التنسيق والتعاون لتنفيذ مشاريع إغاثية وتقديم المساعدات التي يحتاجها الأشقاء في قطاع غزة المنكوب.
من جانبه، قال نقيب المهندسين الأردنيين م. أحمد سمارة الزعبي: تشرفت بالتواجد في جمعية المهندسين الكويتية وهي زيارتي الأولى للكويت ونحن مع الأشقاء في نقابة المهندسين الكويتية على تعاون مستمر ودائم، ونعتز بمواقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا اتجاه قضايا بشكل عام.
وأضاف أن التنسيق بيننا وبين المهندسين الكويتيين يعود إلى ستينيات القرن الماضي، فنحن وهم من المؤسسين لاتحاد المهندسين العرب ونعمل معا في هيئات مهنية - هندسية على المستوين الاقليمي والعالمي، ونحن على ثقة بأن هذا اللقاء والزيارة سيسهم في تطوير العلاقات في مختلف المجالات.
من جهته، ثمن مسؤول الفروع الخارجية في اتحاد المهندسين الفلسطينيين ورئيس فرع الكويت م. هشام كامل مواقف جمعية المهندسين الكويتية وتعاونها في دعمهم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، لافتا إلى أن اتحاد المهندسين الفلسطينيين سبق وأن أعلن إشهاره في الكويت في العام 1974 ويخدم نحو 2500 مهندس ومهندسة.
وأضاف كامل: إن إعادة افتتاح الفرق واحيائه بالتعاون مع هذه النخبة الشبابية من المهندسين الكويتيين ممثلة برئيسهم الزميل فيصل العتل تمثل تجسيدا للتوأمة القائمة بيننا منذ أكثر من 50 عاما، مضيفا أننا سنسعد بالتعاون معهم وخدمة المهندسين العاملين في الكويت وخاصة في مجال الاعتماد المهني وتطوير التعاون مع الأشقاء في الكويت.
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