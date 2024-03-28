بالفيديو.. عالية الخالد استقبلت المهنئين بشهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبلت النائبة السابقة عالية الخالد المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، سائلين الله أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسـلامـيـة بـالخير واليمن والبركات.
واستذكر المهنئون عادات وتقاليد أهل الكويت المميزة في هذه المناسبات، مؤكدين أن تلك اللقاءات تسـهـم فـي تـعزيز روح المودة والألفة والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.
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