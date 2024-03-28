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بالفيديو.. عالية الخالد استقبلت المهنئين بشهر رمضان

3/28/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت النائبة السابقة عالية الخالد المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، سائلين الله أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسـلامـيـة بـالخير واليمن والبركات.
واستذكر المهنئون عادات وتقاليد أهل الكويت المميزة في هذه المناسبات، مؤكدين أن تلك اللقاءات تسـهـم فـي تـعزيز روح المودة والألفة والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.

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