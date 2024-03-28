Thursday, 28 March 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو.. قرقيعان ((الأنباء)) في ((كيدزانيا)).. بهجة وسرور

3/28/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
حرصا منها على الحفاظ على التراث وإحياء للتقاليد الشعبية الكويتية وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لأسرة «الأنباء» وفريق عملها من خلال الحرص على مد جسر التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم التواصل الاجتماعي، أقامت «الأنباء» بالتعاون مع«كيدزانيا» والعديد من الجهات المشاركة في مقدمتها بنك الكويت الوطني، أوريدو، الجامعة الأمريكية بالكويت، ماركتس، طلبات، دي اتش ال، عصير تايم، هايجين، شركة المطاحن الكويتية، مجموعة الخليج للتأمين - GIG، حفل قرقيعان للأطفال في «كيدزانيا».
وتخلل الحفل العديد من الأنشطة المتنوعة والمسابقات وتوزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع شخصيات كيدزانيا بجو من الحب والألفة على إيقاع الأغاني الشعبية المخصصة للقرقيعان.
كما تم تقديم الحلويات وغيرها من الهدايا من فريق جريدة «الأنباء» و«كيدزانيا» وغنى الأطفال الأغاني الشعبية، ورقصوا على أنغام أغنية «قرقيعان وقرقيعان» التراثية بجو من المحبة والألفة.

MENAFN28032024000130011022ID1108034124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث