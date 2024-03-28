بالفيديو.. قرقيعان ((الأنباء)) في ((كيدزانيا)).. بهجة وسرور

(MENAFN
- Al-Anbaa) ندى أبونصر
حرصا منها على الحفاظ على التراث وإحياء للتقاليد الشعبية الكويتية وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لأسرة «الأنباء» وفريق عملها من خلال الحرص على مد جسر التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم التواصل الاجتماعي، أقامت «الأنباء» بالتعاون مع«كيدزانيا» والعديد من الجهات المشاركة في مقدمتها بنك الكويت الوطني، أوريدو، الجامعة الأمريكية بالكويت، ماركتس، طلبات، دي اتش ال، عصير تايم، هايجين، شركة المطاحن الكويتية، مجموعة الخليج للتأمين - GIG، حفل قرقيعان للأطفال في «كيدزانيا».
وتخلل الحفل العديد من الأنشطة المتنوعة والمسابقات وتوزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع شخصيات كيدزانيا بجو من الحب والألفة على إيقاع الأغاني الشعبية المخصصة للقرقيعان.
كما تم تقديم الحلويات وغيرها من الهدايا من فريق جريدة «الأنباء» و«كيدزانيا» وغنى الأطفال الأغاني الشعبية، ورقصوا على أنغام أغنية «قرقيعان وقرقيعان» التراثية بجو من المحبة والألفة.
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