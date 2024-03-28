هوليداي إن وكراون بلازا ثريا سيتي أقام غبقته الرمضانية السنوية بحضور كبير

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أقام فندق هوليداي إن وكراون بلازا ثريا سيتي الغبقة الرمضانية السنوية في العشرين من شهر مارس الجاري، حيث تمت دعوة مجموعة من السفراء والمديرين العامين وممثلين عن بعض الشركات وعدد من الفعاليات والمشاهير.
وكان في استقبال الحضور المدير العام إيلي صليبا والمدير الإداري للتسويق والمبيعات وديع عبد الأحد ونخبة من فريق العمل.
وألقى المدير العام إيلي صليبا كلمة تطرق خلالها إلى المستجدات والإنجازات والنجاحات المتتالية، كما استطرد خلال كلمته إلى خارطة الطريق للرؤية المستقبلية للخدمات والتقديمات الفندقية والتي تصب في نمو وازدهار القطاع السياحي، مقدما التهاني والتبريكات للكويت الحبيبة حكاما وشعبا.
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