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هوليداي إن وكراون بلازا ثريا سيتي أقام غبقته الرمضانية السنوية بحضور كبير

3/28/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أقام فندق هوليداي إن وكراون بلازا ثريا سيتي الغبقة الرمضانية السنوية في العشرين من شهر مارس الجاري، حيث تمت دعوة مجموعة من السفراء والمديرين العامين وممثلين عن بعض الشركات وعدد من الفعاليات والمشاهير.
وكان في استقبال الحضور المدير العام إيلي صليبا والمدير الإداري للتسويق والمبيعات وديع عبد الأحد ونخبة من فريق العمل.
وألقى المدير العام إيلي صليبا كلمة تطرق خلالها إلى المستجدات والإنجازات والنجاحات المتتالية، كما استطرد خلال كلمته إلى خارطة الطريق للرؤية المستقبلية للخدمات والتقديمات الفندقية والتي تصب في نمو وازدهار القطاع السياحي، مقدما التهاني والتبريكات للكويت الحبيبة حكاما وشعبا.

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