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د.فهد الخشتي يقود أبحاثاً حول شركات الطيران

3/28/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت سلسلة منتدى الحوارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالكويت المحاضر بقسم التسويق في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد وأحد خريجي الجامعة د.فهد الخشتي كمتحدث رئيسي، في محاضرة حول بحثه والذي حمل عنوان «تجارب عملاء شركات الطيران: دراسة نقاط الاتصال ودورها في تشكيل الرغبة في الشراء». وسلط د.الخشتي الضوء على النظريات الرئيسية مثل لحظات الحقيقة، ونظرية نهاية الذروة ونظرية السلوك المخطط، ما يوفر للحاضرين إطارا شاملا لتحليل تجارب العملاء في قطاع الطيران، كما أجاب عن استفسارات الحضور الأمر الذي ساهم في إثراء النقاش. يذكر أن د.الخشتي قد حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة سالفورد في مانشستر، حيث تخصص في العالم المعقد لسلوك المستهلك في صناعة الطيران.

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