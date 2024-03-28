د.فهد الخشتي يقود أبحاثاً حول شركات الطيران

(MENAFN
- Al-Anbaa) استضافت سلسلة منتدى الحوارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالكويت المحاضر بقسم التسويق في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد وأحد خريجي الجامعة د.فهد الخشتي كمتحدث رئيسي، في محاضرة حول بحثه والذي حمل عنوان «تجارب عملاء شركات الطيران: دراسة نقاط الاتصال ودورها في تشكيل الرغبة في الشراء». وسلط د.الخشتي الضوء على النظريات الرئيسية مثل لحظات الحقيقة، ونظرية نهاية الذروة ونظرية السلوك المخطط، ما يوفر للحاضرين إطارا شاملا لتحليل تجارب العملاء في قطاع الطيران، كما أجاب عن استفسارات الحضور الأمر الذي ساهم في إثراء النقاش. يذكر أن د.الخشتي قد حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة سالفورد في مانشستر، حيث تخصص في العالم المعقد لسلوك المستهلك في صناعة الطيران.
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