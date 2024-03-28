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خيمة ((جواهر)) بفندق فورسيزونز برج الشايع تستضيف مجموعة من الإعلاميين والمؤثّرين

3/28/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعود خيمة جواهر التي طال انتظارها إلى فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث استضاف الفندق 130 من شركائه الإعلاميين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي للاستمتاع بأجواء رمضان يوم 18 مارس لتجربة الغبقة الاستثنائية التي تجمع بين القيم والتزام الفندق بالتميز، خاصة بعد تصنيفات الخمس نجوم المتعاقبة من قبل مجلة فوربس.
ولطالما اشتهرت خيمة جواهر بموقعها المميز وأجوائها المريحة اللذين يشهدان على فخامة الفندق وتميز خدمته، وفي هذا العام تقدم الخيمة مجموعة متنوعة من بوفيهات الطعام والحلويات الأكبر منذ افتتاحها لأول مرة قبل عدة سنوات، حيث تضم اليوم مجموعة من المأكولات الشهية التي تلبي كل الأذواق، من الأطباق الكويتية التقليدية التي تعبر عن الثقافة المحلية إلى المأكولات العالمية التي يحضرها الشيف التنفيذي تييري بابيلييه وفريقه من فناني الطهي بكل عناية وتفرد، لتعد بلحظات لا تنسى في كل طبق.
ويتميز ديكور الخيمة بملامحه العربية الأنيقة وأسلوبه الرمضاني المبهج، ويعد مثاليا لتجمع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.
وبالإضافة إلى المظهر الفخم والديكور الجذاب، تتميز خيمة جواهر هذا العام بعبق خاص تم تصميمه خصيصا لغبقة الإعلاميين والمؤثرين على يد صانع العطور حسن الصراف، والذي أسر الضيوف بالطريقة التي توصل من خلالها لتركيبة العطر الفريد ولإضفاء مزيد من البهجة، تحتضن الخيمة الأجواء الساحرة بالموسيقى الشرقية الحية التي تجمع التقاليد بالحداثة.
وبهذه المناسبة، أعرب مارتن كيبينغ مدير عام فندق فورسيزونز الكويت، عن سعادته باستقبال الضيوف في «خيمة جواهر» مرة أخرى لشهر رمضان المبارك الحالي، مشيرا إلى أنها تعد تجسيدا لالتزامنا بالتميز وتقديم أرقى تجارب الضيافة، خاصة مع حصول الفندق على تصنيف فوربس من فئة الخمس نجوم عدة مرات.
وأضاف: يجمع هذا التقليد الرمضاني الجميل أصالة التراث المحلي وروح الابتكار التي يتميز بها فندقنا، ونتطلع قدما للاحتفاء بشركائنا من الإعلاميين والمؤثرين البارزين، ونعيش معهم تجربة طهي لا مثيل لها ولحظات تدوم ذكراها.

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