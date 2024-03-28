خيمة ((جواهر)) بفندق فورسيزونز برج الشايع تستضيف مجموعة من الإعلاميين والمؤثّرين

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعود خيمة جواهر التي طال انتظارها إلى فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث استضاف الفندق 130 من شركائه الإعلاميين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي للاستمتاع بأجواء رمضان يوم 18 مارس لتجربة الغبقة الاستثنائية التي تجمع بين القيم والتزام الفندق بالتميز، خاصة بعد تصنيفات الخمس نجوم المتعاقبة من قبل مجلة فوربس.
ولطالما اشتهرت خيمة جواهر بموقعها المميز وأجوائها المريحة اللذين يشهدان على فخامة الفندق وتميز خدمته، وفي هذا العام تقدم الخيمة مجموعة متنوعة من بوفيهات الطعام والحلويات الأكبر منذ افتتاحها لأول مرة قبل عدة سنوات، حيث تضم اليوم مجموعة من المأكولات الشهية التي تلبي كل الأذواق، من الأطباق الكويتية التقليدية التي تعبر عن الثقافة المحلية إلى المأكولات العالمية التي يحضرها الشيف التنفيذي تييري بابيلييه وفريقه من فناني الطهي بكل عناية وتفرد، لتعد بلحظات لا تنسى في كل طبق.
ويتميز ديكور الخيمة بملامحه العربية الأنيقة وأسلوبه الرمضاني المبهج، ويعد مثاليا لتجمع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.
وبالإضافة إلى المظهر الفخم والديكور الجذاب، تتميز خيمة جواهر هذا العام بعبق خاص تم تصميمه خصيصا لغبقة الإعلاميين والمؤثرين على يد صانع العطور حسن الصراف، والذي أسر الضيوف بالطريقة التي توصل من خلالها لتركيبة العطر الفريد ولإضفاء مزيد من البهجة، تحتضن الخيمة الأجواء الساحرة بالموسيقى الشرقية الحية التي تجمع التقاليد بالحداثة.
وبهذه المناسبة، أعرب مارتن كيبينغ مدير عام فندق فورسيزونز الكويت، عن سعادته باستقبال الضيوف في «خيمة جواهر» مرة أخرى لشهر رمضان المبارك الحالي، مشيرا إلى أنها تعد تجسيدا لالتزامنا بالتميز وتقديم أرقى تجارب الضيافة، خاصة مع حصول الفندق على تصنيف فوربس من فئة الخمس نجوم عدة مرات.
وأضاف: يجمع هذا التقليد الرمضاني الجميل أصالة التراث المحلي وروح الابتكار التي يتميز بها فندقنا، ونتطلع قدما للاحتفاء بشركائنا من الإعلاميين والمؤثرين البارزين، ونعيش معهم تجربة طهي لا مثيل لها ولحظات تدوم ذكراها.
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