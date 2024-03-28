((أمريكانا)) أقامت غبقتها السنوية بالتزامن مع مرور 60 عاماً على تأسيسها

البرامج الهادفة لـ «أمريكانا» تدعم ريادتها للمساهمة في تحقيق سبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية

أقامت الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» غبقتها السنوية والتي تزامنت مع احتفال الشركة بمرور 60 عاما على تأسيسها، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة وضيوف الشركة.وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) فرع مصانع الكويت خالد عباس في كلمة مماثلة، ان «أمريكانا» جزء من مكونات المجتمع الكويتي، مشيرا إلى ان الغبقة الرمضانية للشركة تتزامن مع احتفالها بمرور 60 عاما على تأسيسها.وأضاف عباس ان الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية خاصة ان مثل هذه المناسبات الرمضانية تدعم أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، لافتا إلى ان (أمريكانا) تعتبر قائدة في المسؤولية الاجتماعية لأنها من أقدم الشركات الوطنية التي لديها مصانع تأسست في الكويت منذ عام 1964، حتى باتت نموذجا يحتذى به في ممارسات المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها النوعية والشاملة، ويأتي ذلك التزاما من الشركة بواجبها تجاه خدمة المجتمع الكويتي.وأشار إلى نجاح الشركة في أن تدخل منتجاتها المتنوعة ذات الجودة العالية في جميع بيوت الكويت، ما مكنها من الاستحواذ على أكبر حصة في السوق المحلي بقائمة طويلة ومميزة من مثلجات اللحوم والكيك والمعلبات، مشيرا إلى أن إستراتيجية (أمريكانا) تتضمن برامج متنوعة طوال العام في مختلف الأنشطة منها، الرياضية بالإضافة إلى دورها المسؤول في استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكين العنصر البشري الكويتي في قيادة رحلة نجاح الشركة لمزيد من المحطات المضيئة في تاريخها المعطاء والزاخر بالنجاحات التشغيلية.وأوضح ان (أمريكانا) في الكويت ليست مجرد اسم تجاري ناجح، بل اسم عريق يحمل في مضامينه المجتمعية قبل التجارية الولاء للشعب الكويتي، مستندا إلى الجسور العريقة والمتينة من العلاقات الطبية التي بنتها بجدارة مع مختلف شرائح المجتمع والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية على مدار 6 عقود عملت جاهدة خلالها على تطوير منتجاتها ورفع كفاءتها، لتلبي كل أنواع الطموح الاستهلاكية بجودة ومذاق خاص.من جانبه، ألقى الممثل القانوني للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) محمد عيد العازمي كلمة ألقى الضوء خلالها على الدور الاجتماعي والجانب التشغيلي للشركة وجهودها المتواصلة لتكون الأقرب دائما إلى المجتمع الكويتي، مضيفا أن المسؤولية المجتمعية والجانب التشغيلي يشكلان ركيزة أساسية للشركة، مشيرا إلى ان (أمريكانا) قامت خلال عام 2023 بإطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الشاملة الهادفة لتكرس معها موقعها الريادي ضمن أكبر الشركات المساهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت.وأوضح أن إستراتيجية «أمريكانا» تشمل التركيز على دعم المبادرات التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة، مع العمل على ضمان رفاهية المجتمع والمساهمة في تنميته المستدامة، بالإضافة إلى التزامها بمواصلة رسالتها الوطنية الممتدة لجميع شرائح المجتمع، مبينا أن العلاقة بين «أمريكانا» والمجتمع الكويتي لا يمكن اختصارها بمجرد شركة ناجحة في قطاعها يفضلها الجميع، بل تتخطى ذلك إلى كونها شركة وطنية تحرص دائما على ترسيخ علاقتها مع كل شرائح المجتمع، من خلال طرحها العديد من البرامج الهادفة التي تدعم الحفاظ على ريادتها كمؤسسة غذائية وصرح مساهم بفاعلية في تحقيق سبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.وزاد: يشمل التزام «أمريكانا» بالمسؤولية الاجتماعية مسارات عدة تشمل تمكين الشباب الكويتي والنساء وذوي الهمم في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير الإرشاد والفرص التعليمية والوصول إلى الموارد المناسبة، بهدف العمل على إيجاد مجتمع أكثر شمولا، متقدما بالتهنئة للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الكويتي في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.