((أمريكانا)) أقامت غبقتها السنوية بالتزامن مع مرور 60 عاماً على تأسيسها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
البرامج الهادفة لـ «أمريكانا» تدعم ريادتها للمساهمة في تحقيق سبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية
أقامت الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» غبقتها السنوية والتي تزامنت مع احتفال الشركة بمرور 60 عاما على تأسيسها، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة وضيوف الشركة.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) فرع مصانع الكويت خالد عباس في كلمة مماثلة، ان «أمريكانا» جزء من مكونات المجتمع الكويتي، مشيرا إلى ان الغبقة الرمضانية للشركة تتزامن مع احتفالها بمرور 60 عاما على تأسيسها.
وأضاف عباس ان الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية خاصة ان مثل هذه المناسبات الرمضانية تدعم أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، لافتا إلى ان (أمريكانا) تعتبر قائدة في المسؤولية الاجتماعية لأنها من أقدم الشركات الوطنية التي لديها مصانع تأسست في الكويت منذ عام 1964، حتى باتت نموذجا يحتذى به في ممارسات المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها النوعية والشاملة، ويأتي ذلك التزاما من الشركة بواجبها تجاه خدمة المجتمع الكويتي.
وأشار إلى نجاح الشركة في أن تدخل منتجاتها المتنوعة ذات الجودة العالية في جميع بيوت الكويت، ما مكنها من الاستحواذ على أكبر حصة في السوق المحلي بقائمة طويلة ومميزة من مثلجات اللحوم والكيك والمعلبات، مشيرا إلى أن إستراتيجية (أمريكانا) تتضمن برامج متنوعة طوال العام في مختلف الأنشطة منها، الرياضية بالإضافة إلى دورها المسؤول في استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكين العنصر البشري الكويتي في قيادة رحلة نجاح الشركة لمزيد من المحطات المضيئة في تاريخها المعطاء والزاخر بالنجاحات التشغيلية.
وأوضح ان (أمريكانا) في الكويت ليست مجرد اسم تجاري ناجح، بل اسم عريق يحمل في مضامينه المجتمعية قبل التجارية الولاء للشعب الكويتي، مستندا إلى الجسور العريقة والمتينة من العلاقات الطبية التي بنتها بجدارة مع مختلف شرائح المجتمع والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية على مدار 6 عقود عملت جاهدة خلالها على تطوير منتجاتها ورفع كفاءتها، لتلبي كل أنواع الطموح الاستهلاكية بجودة ومذاق خاص.
من جانبه، ألقى الممثل القانوني للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) محمد عيد العازمي كلمة ألقى الضوء خلالها على الدور الاجتماعي والجانب التشغيلي للشركة وجهودها المتواصلة لتكون الأقرب دائما إلى المجتمع الكويتي، مضيفا أن المسؤولية المجتمعية والجانب التشغيلي يشكلان ركيزة أساسية للشركة، مشيرا إلى ان (أمريكانا) قامت خلال عام 2023 بإطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الشاملة الهادفة لتكرس معها موقعها الريادي ضمن أكبر الشركات المساهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت.
وأوضح أن إستراتيجية «أمريكانا» تشمل التركيز على دعم المبادرات التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة، مع العمل على ضمان رفاهية المجتمع والمساهمة في تنميته المستدامة، بالإضافة إلى التزامها بمواصلة رسالتها الوطنية الممتدة لجميع شرائح المجتمع، مبينا أن العلاقة بين «أمريكانا» والمجتمع الكويتي لا يمكن اختصارها بمجرد شركة ناجحة في قطاعها يفضلها الجميع، بل تتخطى ذلك إلى كونها شركة وطنية تحرص دائما على ترسيخ علاقتها مع كل شرائح المجتمع، من خلال طرحها العديد من البرامج الهادفة التي تدعم الحفاظ على ريادتها كمؤسسة غذائية وصرح مساهم بفاعلية في تحقيق سبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
وزاد: يشمل التزام «أمريكانا» بالمسؤولية الاجتماعية مسارات عدة تشمل تمكين الشباب الكويتي والنساء وذوي الهمم في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير الإرشاد والفرص التعليمية والوصول إلى الموارد المناسبة، بهدف العمل على إيجاد مجتمع أكثر شمولا، متقدما بالتهنئة للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الكويتي في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.
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