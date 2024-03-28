((الكويت للعلوم والتكنولوجيا)) تفتتح أول غرفة للطاقة المتجددة المبتكرة والمتنقلة في العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) آلاء خليفة
افتتحت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مشروع غرفة الطاقة المتجددة المبتكرة المتنقلة، بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية السفيرة نبيلة عبدالله الملا والسفيرة البريطانية بليندا لويس وميليسا كيلي سفيرة أستراليا، واللواء ركن م.محمد بوعركي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، والباحثين المشاركين في المشروع من جامعة إدنبرة نابير ـ أسكتلندا، وشركة ألفا سولار تك الأسترالية وباحثي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ويعد مشروع غرفة الطاقة المتجددة المبتكرة أحد المشاريع البحثية الاستراتيجية في الكلية والذي حصل على تمويل مشترك بين الكلية والسفارة البريطانية لدى الكويت بعد اختياره ضمن العديد من المشاريع التي قدمتها مختلف الجامعات ومراكز البحث الحكومية والخاصة في الكويت ضمن تنافس قوي في مسابقة نظمتها السفارة في أواخر يونيو 2022، ليحصل المشروع على تمويل بقيمة 283 ألف جنيه أسترليني وبمدة عمل تستمر حتى مارس 2025.
وتم خلال الافتتاح الاطلاع على النتائج الأولية للمشروع والتي عمل عليها الباحثون لما يقارب السنتين، وذلك لتطبيق نتائج المشروع على أرض الواقع لتكون غرفة الطاقة المتجددة المبتكرة المتنقلة هي أول غرفة مستدامة متنقلة في العالم باستخدام تقنية الزجاج الفراغي المدمج مع الخلايا الشمسية المطعمة بتكنولوجيا النانو.
ويتميز المشروع بدمجه تكنولوجيا النانو، الطاقة المتجددة والأمن السيبراني، ويدار المشروع من قبل فريق بحثي في الكلية يترأسه د.نادر شحاتة مدير معمل أبحاث تكنولوجيا النانو والبصريات بالكلية، والباحثين المشاركين البروفيسور محمد طرابلسي رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، ود.باسل العثمان أستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر والأمن السيبراني، إلى جانب عدد من الباحثين المساعدين والطلبة المتميزين في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون الخارجي مع عدد من الباحثين المشاركين والمساعدين من جامعة إدنبرة نابير في اسكتلندا والتعاون الصناعي الذي تسهم فيه شركة ألفا سولار تك من أستراليا تحت إشراف البروفيسور كمال علامة لصناعة منتج أولي للمشروع.
وقامت السفيرة نبيلة الملا بافتتاح الحفل والترحيب بالحضور، مشيدة بالتعاون الدولي الذي يمثله المشروع وبجهود الباحثين والتمويل السخي للسفارة البريطانية.
وقال البروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة تسعى منذ نشأتها كي تكون مؤسسة علمية رائدة في التعليم والبحوث والتدريب في أكثر المجالات المطلوبة في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والحقول العلمية المهمة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس والآن الطاقة المتجددة من خلال مشاريع عملية وتعاون دولي ذات نتائج ملموسة وتأثير فعلي لخدمة التعليم والاقتصاد في الكويت ونشهد بالفعل ثمار استثمارنا في تخريج طلاب وخريجين ذوي جودة ويتمتعون بالمهارات التي تحتاج اليها الكويت لمستقبل أكثر إشراقا، لافتا إلى ان هناك طلبا كبيرا على خريجينا وهم يحدثون تأثيرا في مؤسساتهم، مشيرا إلى ان في الأسبوع الماضي فاز طلابنا بجائزة أفضل روبوتات مبتكرة بين الأمم، في المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي والروبوتات التي نظمتها جامعة الكويت ومركز صباح الأحمد للابتكار وشركة زين، لافتا إلى أن الكلية تدخل حقبة جديدة في الابتكار بما يدعم مسيرة البحث العلمي والمشاريع الطلابية.
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