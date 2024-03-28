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((الكويت للعلوم والتكنولوجيا)) تفتتح أول غرفة للطاقة المتجددة المبتكرة والمتنقلة في العالم

3/28/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
افتتحت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مشروع غرفة الطاقة المتجددة المبتكرة المتنقلة، بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية السفيرة نبيلة عبدالله الملا والسفيرة البريطانية بليندا لويس وميليسا كيلي سفيرة أستراليا، واللواء ركن م.محمد بوعركي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، والباحثين المشاركين في المشروع من جامعة إدنبرة نابير ـ أسكتلندا، وشركة ألفا سولار تك الأسترالية وباحثي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ويعد مشروع غرفة الطاقة المتجددة المبتكرة أحد المشاريع البحثية الاستراتيجية في الكلية والذي حصل على تمويل مشترك بين الكلية والسفارة البريطانية لدى الكويت بعد اختياره ضمن العديد من المشاريع التي قدمتها مختلف الجامعات ومراكز البحث الحكومية والخاصة في الكويت ضمن تنافس قوي في مسابقة نظمتها السفارة في أواخر يونيو 2022، ليحصل المشروع على تمويل بقيمة 283 ألف جنيه أسترليني وبمدة عمل تستمر حتى مارس 2025.
وتم خلال الافتتاح الاطلاع على النتائج الأولية للمشروع والتي عمل عليها الباحثون لما يقارب السنتين، وذلك لتطبيق نتائج المشروع على أرض الواقع لتكون غرفة الطاقة المتجددة المبتكرة المتنقلة هي أول غرفة مستدامة متنقلة في العالم باستخدام تقنية الزجاج الفراغي المدمج مع الخلايا الشمسية المطعمة بتكنولوجيا النانو.
ويتميز المشروع بدمجه تكنولوجيا النانو، الطاقة المتجددة والأمن السيبراني، ويدار المشروع من قبل فريق بحثي في الكلية يترأسه د.نادر شحاتة مدير معمل أبحاث تكنولوجيا النانو والبصريات بالكلية، والباحثين المشاركين البروفيسور محمد طرابلسي رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، ود.باسل العثمان أستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر والأمن السيبراني، إلى جانب عدد من الباحثين المساعدين والطلبة المتميزين في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون الخارجي مع عدد من الباحثين المشاركين والمساعدين من جامعة إدنبرة نابير في اسكتلندا والتعاون الصناعي الذي تسهم فيه شركة ألفا سولار تك من أستراليا تحت إشراف البروفيسور كمال علامة لصناعة منتج أولي للمشروع.
وقامت السفيرة نبيلة الملا بافتتاح الحفل والترحيب بالحضور، مشيدة بالتعاون الدولي الذي يمثله المشروع وبجهود الباحثين والتمويل السخي للسفارة البريطانية.
وقال البروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة تسعى منذ نشأتها كي تكون مؤسسة علمية رائدة في التعليم والبحوث والتدريب في أكثر المجالات المطلوبة في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والحقول العلمية المهمة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس والآن الطاقة المتجددة من خلال مشاريع عملية وتعاون دولي ذات نتائج ملموسة وتأثير فعلي لخدمة التعليم والاقتصاد في الكويت ونشهد بالفعل ثمار استثمارنا في تخريج طلاب وخريجين ذوي جودة ويتمتعون بالمهارات التي تحتاج اليها الكويت لمستقبل أكثر إشراقا، لافتا إلى ان هناك طلبا كبيرا على خريجينا وهم يحدثون تأثيرا في مؤسساتهم، مشيرا إلى ان في الأسبوع الماضي فاز طلابنا بجائزة أفضل روبوتات مبتكرة بين الأمم، في المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي والروبوتات التي نظمتها جامعة الكويت ومركز صباح الأحمد للابتكار وشركة زين، لافتا إلى أن الكلية تدخل حقبة جديدة في الابتكار بما يدعم مسيرة البحث العلمي والمشاريع الطلابية.

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