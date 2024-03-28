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وزير الدفاع: مواكبة التطور في مجال التسليح وتسريع وتيرة الإنجاز

3/28/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف القيادات العسكرية، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الجيش والحرص على تسريع وتيرة العمل والإنجاز.
جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الدفاع خلال ترؤس الشيخ فهد اليوسف اجتماعا ضم كبار القادة العسكريين بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين تم خلاله بحث واستعراض العديد من البرامج والخطط المعدة لمختلف القطاعات العسكرية والوقوف على أهم المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المهام والواجبات الموكلة إلى هذه القطاعات.
وشدد الوزير اليوسف، على تكثيف جهود المتابعة والرقابة المباشرة والدورية لآلية سير العمل وبذل كل الجهود لتأهيل وتطوير قدرات وإمكانيات منتسبي وحداتهم وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية بهدف مواكبة التطور الحاصل بمجال التسليح والتجهيز العسكري.
وجدد تأكيده حرص وزارة الدفاع على العمل وفق التوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، والتي جاءت في الكلمة السامية لسموه خلال زيارته الميمونة لوزارة الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن صاحب السمو دعا في تلك الكلمة السامية، إلى ترسيخ قواعد العدالة والحيادية واتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على المال العام والقيام بالجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنى التحتية لها وتكثيف التدريبات والتمارين المشتركة لرفع مستوى الأداء والجاهزية لمنتسبي الجيش الكويتي، والحرص على دعم وتشجيع الكوادر الكويتية من أبناء وطننا المعطاء.

MENAFN28032024000130011022ID1108034118

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