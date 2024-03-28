وزير الدفاع: مواكبة التطور في مجال التسليح وتسريع وتيرة الإنجاز

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف القيادات العسكرية، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الجيش والحرص على تسريع وتيرة العمل والإنجاز.
جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الدفاع خلال ترؤس الشيخ فهد اليوسف اجتماعا ضم كبار القادة العسكريين بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين تم خلاله بحث واستعراض العديد من البرامج والخطط المعدة لمختلف القطاعات العسكرية والوقوف على أهم المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المهام والواجبات الموكلة إلى هذه القطاعات.
وشدد الوزير اليوسف، على تكثيف جهود المتابعة والرقابة المباشرة والدورية لآلية سير العمل وبذل كل الجهود لتأهيل وتطوير قدرات وإمكانيات منتسبي وحداتهم وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية بهدف مواكبة التطور الحاصل بمجال التسليح والتجهيز العسكري.
وجدد تأكيده حرص وزارة الدفاع على العمل وفق التوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، والتي جاءت في الكلمة السامية لسموه خلال زيارته الميمونة لوزارة الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن صاحب السمو دعا في تلك الكلمة السامية، إلى ترسيخ قواعد العدالة والحيادية واتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على المال العام والقيام بالجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنى التحتية لها وتكثيف التدريبات والتمارين المشتركة لرفع مستوى الأداء والجاهزية لمنتسبي الجيش الكويتي، والحرص على دعم وتشجيع الكوادر الكويتية من أبناء وطننا المعطاء.
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