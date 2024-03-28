لا صحة لتعيين ضباط من عائلة واحدة بإدارات ((الداخلية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عن تعيين عدد من الضباط ممن ينتمون إلى عائلة واحدة في عدد من إدارات مختلفة تابعة لها.
وقالت في بيان صادر عنها أمس الأول: غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات بتعيين عدد من الضباط من نفس العائلة في مختلف الإدارات بوزارة الداخلية، مهيبة بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية.
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