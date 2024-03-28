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لا صحة لتعيين ضباط من عائلة واحدة بإدارات ((الداخلية))

3/28/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عن تعيين عدد من الضباط ممن ينتمون إلى عائلة واحدة في عدد من إدارات مختلفة تابعة لها.
وقالت في بيان صادر عنها أمس الأول: غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات بتعيين عدد من الضباط من نفس العائلة في مختلف الإدارات بوزارة الداخلية، مهيبة بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية.

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