فيصل النواف: متابعة الجهود لتحقيق الهدف من إدخال الطيران العمودي في الحرس لتقديم الدعم لجهات الدولة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف يرافقه وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة بزيارة إلى معسكر سمو الشيخ سالم العلي، وذلك للاطلاع على مشروع توسعة المعسكر التي يتم تنفيذها.
واستمع نائب رئيس الحرس الوطني خلال الزيارة إلى إيجاز عن المشروع الذي يأتي في إطار تطوير المنشآت والمباني في كافة معسكرات الحرس الوطني، مؤكدا على الدعم الكبير من القيادة لتوفير كافة احتياجات الوحدات العاملة في المعسكر.
وزار نائب رئيس الحرس الوطني هنجر صيانة الطائرات، واستمع إلى شرح عن محتوياته، كما اطلع على طائرات الكاراكال التي تعد نواة مشروع الطيران العمودي في الحرس الوطني، واستمع إلى شرح عن الطائرة وإمكاناتها ومهامها في الدعم والإسناد والإنقاذ والإطفاء، ثم قام الشيخ فيصل النواف بجولة في برج المراقبة واستمع إلى شرح عن مهام الفريق الفني ودوره وتجهيزاته، وشاهد إقلاعا لإحدى الطائرات بعد التواصل مع البرج.
ووجّه الشيخ فيصل النواف بمتابعة الجهود لتحقيق الهدف من إدخال الطيران العمودي في الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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