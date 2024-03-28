Thursday, 28 March 2024 10:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيصل النواف: متابعة الجهود لتحقيق الهدف من إدخال الطيران العمودي في الحرس لتقديم الدعم لجهات الدولة

3/28/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف يرافقه وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة بزيارة إلى معسكر سمو الشيخ سالم العلي، وذلك للاطلاع على مشروع توسعة المعسكر التي يتم تنفيذها.
واستمع نائب رئيس الحرس الوطني خلال الزيارة إلى إيجاز عن المشروع الذي يأتي في إطار تطوير المنشآت والمباني في كافة معسكرات الحرس الوطني، مؤكدا على الدعم الكبير من القيادة لتوفير كافة احتياجات الوحدات العاملة في المعسكر.
وزار نائب رئيس الحرس الوطني هنجر صيانة الطائرات، واستمع إلى شرح عن محتوياته، كما اطلع على طائرات الكاراكال التي تعد نواة مشروع الطيران العمودي في الحرس الوطني، واستمع إلى شرح عن الطائرة وإمكاناتها ومهامها في الدعم والإسناد والإنقاذ والإطفاء، ثم قام الشيخ فيصل النواف بجولة في برج المراقبة واستمع إلى شرح عن مهام الفريق الفني ودوره وتجهيزاته، وشاهد إقلاعا لإحدى الطائرات بعد التواصل مع البرج.
ووجّه الشيخ فيصل النواف بمتابعة الجهود لتحقيق الهدف من إدخال الطيران العمودي في الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

MENAFN28032024000130011022ID1108034116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث