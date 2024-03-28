جناح الكويت في ((إكسبو الدوحة)) يفوز بجائزة ((الأكثر تعليماً))

(MENAFN
- Al-Anbaa) فاز جناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 بجائزة (الأكثر تعليما) ضمن فعاليات المعرض الذي انطلق في أكتوبر الماضي. وأعربت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح الكويت في إكسبو الدوحة في تصريح لـ «كونا» م.سميرة الكندري عن سعادتها بفوز جناح الكويت بهذه الجائزة. وأضافت الكندري أن الفوز بهذه الجائزة يعكس دور الجناح الكويتي في المعرض الذي يقدم العديد من الدورات والمحاضرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة والاستدامة البيئية. وقالت إن الجناح نجح في استقطاب العديد من الزوار والمختصين والمهتمين بالبيئة للاستماع ومتابعة المحاضرات التي من شأنها تعزيز الوعي البيئي إضافة إلى معرفة دور الهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن.
وتقدمت م. الكندري بالشكر والتقدير للقائمين على معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 وعلى العاملين في الجناح كافة طوال فترة المعرض التي امتدت 6 أشهر.
ويتكون الجناح الكويتي في المعرض من عدة أقسام هي المنطقة التفاعلية والمتحف الأسطواني وواحة الكويت إضافة إلى منطقة للأطفال.
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