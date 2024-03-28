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السفير الكوري: أكثر من 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت العام الماضي

3/28/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها عمق وقوة ومتانة العلاقات الكورية ـ الكويتية، والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى تنوع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لتشمل قطاعات جديدة مثل: إدارة المطارات والمزارع الذكية والمدن الذكية والصحة والطب والطاقة المتجددة. وقال في تصريح على هامش مأدبة إفطار أقامها على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إن هذا العام يشهد احتفال البلدين بالذكرى الـ 45 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما. وأشاد بالأجواء الروحانية لشهر رمضان في الكويت، وحالة التلاحم الاجتماعي والتواصل المميز بين الناس من خلال الديوانيات والغبقات، لافتا إلى أن الديوانية تمثل ثقافة كويتية فريدة حيث يستقبلك الناس بحفاوة بالغة وكرم وحسن ضيافة متناه.
وأشار إلى حرصه على زيارة عدد من الديوانيات بشكل يومي للتواصل بشكر مباشر مع مختلف شرائح المجتمع الكويت.
ودعا المواطنين الكويتيين، إلى زيارة بلاده واستكشافها كوجهة سياحية مميزة تتمتع بتنوع طبيعي وحضاري وثقافي فريد، مبينا أن الكويتيين لا يحتاجون تأشيرة دخول إلى بلاده.
وأعرب عن سعادته بالإقبال على دراسة اللغة الكورية بجامعة الكويت، مشيرا إلى وجود عدد من الطلاب الكويتيين يدرسون في كوريا.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من ١٠ مليارات دولار العام الماضي، مشيرا الى سعي السفارة لرفع معدلاته.

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