السفير الكوري: أكثر من 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت العام الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها عمق وقوة ومتانة العلاقات الكورية ـ الكويتية، والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى تنوع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لتشمل قطاعات جديدة مثل: إدارة المطارات والمزارع الذكية والمدن الذكية والصحة والطب والطاقة المتجددة. وقال في تصريح على هامش مأدبة إفطار أقامها على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إن هذا العام يشهد احتفال البلدين بالذكرى الـ 45 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما. وأشاد بالأجواء الروحانية لشهر رمضان في الكويت، وحالة التلاحم الاجتماعي والتواصل المميز بين الناس من خلال الديوانيات والغبقات، لافتا إلى أن الديوانية تمثل ثقافة كويتية فريدة حيث يستقبلك الناس بحفاوة بالغة وكرم وحسن ضيافة متناه.
وأشار إلى حرصه على زيارة عدد من الديوانيات بشكل يومي للتواصل بشكر مباشر مع مختلف شرائح المجتمع الكويت.
ودعا المواطنين الكويتيين، إلى زيارة بلاده واستكشافها كوجهة سياحية مميزة تتمتع بتنوع طبيعي وحضاري وثقافي فريد، مبينا أن الكويتيين لا يحتاجون تأشيرة دخول إلى بلاده.
وأعرب عن سعادته بالإقبال على دراسة اللغة الكورية بجامعة الكويت، مشيرا إلى وجود عدد من الطلاب الكويتيين يدرسون في كوريا.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من ١٠ مليارات دولار العام الماضي، مشيرا الى سعي السفارة لرفع معدلاته.
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