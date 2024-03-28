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إصدار نحو 10000 تأشيرة هندية للكويتيين العام الماضي

3/28/2024 2:34:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضاف سفير الهند لدى البلاد، د.أدارش سويكا، غبقة رمضانية في مقر إقامته «انديا هاوس» للاحتفال بروح شهر رمضان المبارك مع أصدقاء الهند في الكويت، بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وعدد من أبناء الجالية الهندية.
وأكد السفير الهندي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى انه لا يزال التعاون الثنائي بين الجانبين مستمرا وجيدا كما كان دائما.
وكشف سويكا - خلال الغبقة الرمضانية التي نظمها في محل اقامته - عن أنه تم إصدار نحو 10000 تأشيرة هندية للكويتيين العام الماضي متعددة الدخول.
وتقدم السفير بخالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى جميع الحضور والمهنئين في الكويت.
وقال ان شهر رمضان يحمل أهمية خاصة في الهند، وهي دولة ذات نسيج غني من الديانات والثقافات المتنوعة، وموطن ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. وأضاف انه يتم الاحتفال برمضان في جميع أنحاء الهند بشوارع مزينة بالأضواء وبيع الأطعمة الشهية ويتبادل الناس من جميع الأديان التحيات مع بعضهم البعض.
ويعرض شهر رمضان فسيفساء الهند النابضة بالحياة، ويعرض روح الوحدة الهندية في التنوع، حيث يتعايش الأفراد من خلفيات اجتماعية وثقافية ودينية متنوعة بانسجام.
وفي الكويت، تتم أيضا ملاحظة تقليد استضافة «الغبقة» خلال شهر رمضان من قبل عدد من جمعيات الجالية الهندية، مما يعكس الروابط الثقافية العميقة والشعبية.

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