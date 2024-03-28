إصدار نحو 10000 تأشيرة هندية للكويتيين العام الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضاف سفير الهند لدى البلاد، د.أدارش سويكا، غبقة رمضانية في مقر إقامته «انديا هاوس» للاحتفال بروح شهر رمضان المبارك مع أصدقاء الهند في الكويت، بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وعدد من أبناء الجالية الهندية.
وأكد السفير الهندي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى انه لا يزال التعاون الثنائي بين الجانبين مستمرا وجيدا كما كان دائما.
وكشف سويكا - خلال الغبقة الرمضانية التي نظمها في محل اقامته - عن أنه تم إصدار نحو 10000 تأشيرة هندية للكويتيين العام الماضي متعددة الدخول.
وتقدم السفير بخالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى جميع الحضور والمهنئين في الكويت.
وقال ان شهر رمضان يحمل أهمية خاصة في الهند، وهي دولة ذات نسيج غني من الديانات والثقافات المتنوعة، وموطن ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. وأضاف انه يتم الاحتفال برمضان في جميع أنحاء الهند بشوارع مزينة بالأضواء وبيع الأطعمة الشهية ويتبادل الناس من جميع الأديان التحيات مع بعضهم البعض.
ويعرض شهر رمضان فسيفساء الهند النابضة بالحياة، ويعرض روح الوحدة الهندية في التنوع، حيث يتعايش الأفراد من خلفيات اجتماعية وثقافية ودينية متنوعة بانسجام.
وفي الكويت، تتم أيضا ملاحظة تقليد استضافة «الغبقة» خلال شهر رمضان من قبل عدد من جمعيات الجالية الهندية، مما يعكس الروابط الثقافية العميقة والشعبية.
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