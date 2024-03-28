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((الداخلية)): تعيين 27 قيادياً مديرين عامين ومساعدين لهم

3/28/2024 2:34:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص - أحمد خميس ـ مبارك التنيب
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارات وزارية جديدة بشأن تسكين قيادات أمنية في ادارات عامة بقطاعات: الامن الجنائي ممثلا في «الإدارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لمباحث السلاح والادارة العامة لمكافحة المخدرات» وقطاع العمليات والمرور ممثلا في «الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وادارة الطيران العمودي والادارة العامة للدفاع المدني»، وقطاع التعليم «الإدارة العامة لمركز البحوث، الإدارة العامة لاكاديمية سعد العبدالله والامن الوطني»، والادارة العامة للشؤون المالية والادارة العامة للرقابة والتفتيش، حيث تم تعيين اللواء وليد شهاب مديرا عاما للادارة العامة للرقابة والتفتيش، وتعيين العميد جمال الفودري مديرا عاما للمرور، وتعيين العميد محمد فراج العدواني، والعميد محمد سعد، والعميد غازي بورقبة، والعميد منيف ساري المطيري، والعميد سعد حجي على ان يتم توزيعهم على «المخالفات والشؤون الفنية والحركة والتراخيص والتعليم»
وفي «الجنائية» تم تعيين العميد عبدالله الحسن مديرا عاما للإدارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد فهد البدر مساعدا لمدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، والعميد ناصر الصليهم مديرا عاما للإدارة العامة لجمع السلاح، والعميد وليد الفاضل مساعدا له وتعيين العميد محمد قبازرد مديرا عاما للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد حمد الصباح مساعدا له، كما تم تعيين العميد ابراهيم سعود جلال السهلي مساعدا لمدير عام النجدة.
وصدر قرار بتعيين العميد علي الوهيب مديرا عاما في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والعميد يوسف الحمدان مساعدا لمدير عام شؤون الخدمات المساندة، والعميد سالم عاشور مساعدا لمدير عام شؤون الاكاديمية، والعميد محمد بدر الرومي مديرا للادارة العامة للتدريب، والعميد مشعل الفودري مساعدا لمدير عام الإدارة العامة للتدريب، والعميد اسامة ظاهر الشمري مديرا عاما لمركز البحوث، والعميد علي الموسى مساعدا لمدير عام مركز البحوث، وتعيين العميد مشعل الحويلة مديرا عاما في كلية الامن الوطني والعميد مهدي العجمي مساعدا لمدير عام كلية الأمن الوطني.
كما تم تعيين العميد نبيل الشطي مديرا عاما للدفاع المدني والعميد مشعل الخميس مساعدا له.
وفي الإدارة المالية، تم تعيين العقيد طلال حسن الكندري مديرا للمناقصات، والمقدم مشاري هلول العتيبي مساعدا لمدير المناقصات.
ويأتي تسكين الشواغر وتعيين المديرين العامين عقب قرارات مماثلة في عدة قطاعات منها، الأمن العام وقطاع الجنسية والاقامة والحدود وتقنية المعلومات، فيما يرجح استكمال الشواغر في الامن الخاص والمؤسسات الاصلاحية والمنافذ.

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