((الداخلية)): تعيين 27 قيادياً مديرين عامين ومساعدين لهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص - أحمد خميس ـ مبارك التنيب
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارات وزارية جديدة بشأن تسكين قيادات أمنية في ادارات عامة بقطاعات: الامن الجنائي ممثلا في «الإدارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لمباحث السلاح والادارة العامة لمكافحة المخدرات» وقطاع العمليات والمرور ممثلا في «الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وادارة الطيران العمودي والادارة العامة للدفاع المدني»، وقطاع التعليم «الإدارة العامة لمركز البحوث، الإدارة العامة لاكاديمية سعد العبدالله والامن الوطني»، والادارة العامة للشؤون المالية والادارة العامة للرقابة والتفتيش، حيث تم تعيين اللواء وليد شهاب مديرا عاما للادارة العامة للرقابة والتفتيش، وتعيين العميد جمال الفودري مديرا عاما للمرور، وتعيين العميد محمد فراج العدواني، والعميد محمد سعد، والعميد غازي بورقبة، والعميد منيف ساري المطيري، والعميد سعد حجي على ان يتم توزيعهم على «المخالفات والشؤون الفنية والحركة والتراخيص والتعليم»
وفي «الجنائية» تم تعيين العميد عبدالله الحسن مديرا عاما للإدارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد فهد البدر مساعدا لمدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، والعميد ناصر الصليهم مديرا عاما للإدارة العامة لجمع السلاح، والعميد وليد الفاضل مساعدا له وتعيين العميد محمد قبازرد مديرا عاما للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد حمد الصباح مساعدا له، كما تم تعيين العميد ابراهيم سعود جلال السهلي مساعدا لمدير عام النجدة.
وصدر قرار بتعيين العميد علي الوهيب مديرا عاما في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والعميد يوسف الحمدان مساعدا لمدير عام شؤون الخدمات المساندة، والعميد سالم عاشور مساعدا لمدير عام شؤون الاكاديمية، والعميد محمد بدر الرومي مديرا للادارة العامة للتدريب، والعميد مشعل الفودري مساعدا لمدير عام الإدارة العامة للتدريب، والعميد اسامة ظاهر الشمري مديرا عاما لمركز البحوث، والعميد علي الموسى مساعدا لمدير عام مركز البحوث، وتعيين العميد مشعل الحويلة مديرا عاما في كلية الامن الوطني والعميد مهدي العجمي مساعدا لمدير عام كلية الأمن الوطني.
كما تم تعيين العميد نبيل الشطي مديرا عاما للدفاع المدني والعميد مشعل الخميس مساعدا له.
وفي الإدارة المالية، تم تعيين العقيد طلال حسن الكندري مديرا للمناقصات، والمقدم مشاري هلول العتيبي مساعدا لمدير المناقصات.
ويأتي تسكين الشواغر وتعيين المديرين العامين عقب قرارات مماثلة في عدة قطاعات منها، الأمن العام وقطاع الجنسية والاقامة والحدود وتقنية المعلومات، فيما يرجح استكمال الشواغر في الامن الخاص والمؤسسات الاصلاحية والمنافذ.
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