Thursday, 28 March 2024 10:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الشباب: زيارة الأمير لناديي المعاقين والصم تجسد رعايته الأبوية لأبنائه من ذوي الإعاقة

3/28/2024 2:34:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن الزيارتين اللتين قام بهما صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ونادي الصم الرياضي الكويتي أخيرا، تجسدان رعاية سموه الأبوية لأبنائه الرياضيين من ذوي الإعاقة.
وقال الوزير معرفي لـ «كونا» إن هاتين الزيارتين الساميتين اللتين جاءتا بمناسبة شهر رمضان المبارك جريا على عادة حكام الكويت للتواصل مع أبناء شعبهم كان لهما أثر طيب ووقع جميل لكل منتسبي الناديين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم.
وثمن عاليا تفضل سموه بهاتين الزيارتين اللتين أدخلتا مشاعر السعادة والزهو بنفوس جميع أعضاء الناديين، مضيفا أن الهيئة العامة للرياضة ستواصل دعمها لجميع الرياضيين من هذه الفئة العزيزة على الجميع لتحفيزهم على تحقيق الإنجازات الكبيرة بالاستحقاقات الخارجية الكبرى.

MENAFN28032024000130011022ID1108034111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث