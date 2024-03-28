وزير الشباب: زيارة الأمير لناديي المعاقين والصم تجسد رعايته الأبوية لأبنائه من ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن الزيارتين اللتين قام بهما صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ونادي الصم الرياضي الكويتي أخيرا، تجسدان رعاية سموه الأبوية لأبنائه الرياضيين من ذوي الإعاقة.
وقال الوزير معرفي لـ «كونا» إن هاتين الزيارتين الساميتين اللتين جاءتا بمناسبة شهر رمضان المبارك جريا على عادة حكام الكويت للتواصل مع أبناء شعبهم كان لهما أثر طيب ووقع جميل لكل منتسبي الناديين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم.
وثمن عاليا تفضل سموه بهاتين الزيارتين اللتين أدخلتا مشاعر السعادة والزهو بنفوس جميع أعضاء الناديين، مضيفا أن الهيئة العامة للرياضة ستواصل دعمها لجميع الرياضيين من هذه الفئة العزيزة على الجميع لتحفيزهم على تحقيق الإنجازات الكبيرة بالاستحقاقات الخارجية الكبرى.
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