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مساجد الكويت استعدت لاستقبال العشر الأواخر

3/28/2024 2:34:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
اتخذت مختلف مساجد البلاد، وفي مقدمتها مسجد الدولة الكبير، استعداداتها الكاملة لإحياء الليالي العشر من رمضان المبارك، ابتداء من مساء اليوم الجمعة بمسجد الدولة الكبير، وذلك بفضل تلك الليالي المباركة وتحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
وأكد المشرف العام للمراكز الرمضانية مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري في تصريحات لـ «الأنباء» أن إدارة مساجد محافظة العاصمة اتخذت كافة استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر في مساجدها ومراكزها الرمضانية الخمسة المنتشرة في جميع مناطق محافظة العاصمة.
وأوضــــــح أن الإدارة عقدت اجتماعات مع الفرق الـرمـضـانـيـة استـعـدادا لاستقبال العشر الأواخر، وسخرت جميع إمكاناتها لخدمة المصلين حتى يؤدون صلاتهم في جو روحاني وإيماني بما يتناسب مع هذه الأيام الفضيلة، موضحا أن هناك مواصفات خاصة للمراكز الرمضانية، أهمها توفير جميع الخدمات للمصلين من اختيار قراء ومحاضرين وتقديم خدمات الضيافة.
وأشار المطيري إلى أن الطاقة الاستيعابية الداخلية والخارجية لمسجد الراشد تبلغ 10 آلاف مصل، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لمسجد سعد بن أبي وقاص 5 آلاف، وهكذا في غيرهما من المراكز الرمضانية.
وأوضح المطيري أن الاستعدادات في المراكز الرمضانية قائمة على قدم وساق، لاسيما أنها تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي توفر الرعاية والراحة لجمهور المصلين، لافتا إلى أننا قمنا بتوفير المياه والعصير والمشروبات الساخنة وتجهيز المصليات، كما توفر الإدارة وجبات للفطور والسحور للمعتكفين.
وبين مدير الإدارة أن الإدارة قامت بمخاطبة وزارة الصحة لتوفير فرق طوارئ طبية مع مستلزماتها لعمل الإسعافات الأولية للمصلين في حالة حدوث أي طارئ، وكذلك نسقنا مع وزارة الداخلية، ممثلة بالأمن العام والإدارة العامة للمرور، بشأن تنظيم حركة السير أمام المراكز الرمضانية، وحماية الأمن العام، كما نوه إلى تواجد الإدارة العامة للإطفاء، مبينا أن الإدارة قامت بتوفير عمال وعاملات نظافة (نساء) وتوزيعهم على المساجد والمصليات الخارجية للنساء لتوفير أعمال الخدمات والضيافة بها، وتوفير مواد نظافة إضافية للمساجد والمصليات الخارجية خلال الشهر الفضيل.
من جانبه، أعلن مسجد بلال بن رباح عن موعد صلاة القيام للعشر الأواخر من الشهر الفضيل والتي ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة، وكعادته السنوية يحرص المسجد على استقطاب كوكبة من أفضل القراء أصحاب الأصوات الندية التي تبعث على النفس السكينة والخشوع.
ونظرا لتوافد الآلاف من المواطنين والمقيمين على المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح والقيام، يحرص مسجد بلال على إقامة الخيام الرمضانية التي تطفي على المكان الأجواء الروحانية، فضلا عن القيام بخدمة التنظيم والمساعدة للمصلين في المسجد وقاعاته الملحقة ومصلى للسيدات، وتوفير مواقف تم تجهيزها لاستيعاب أكبر عدد من السيارات، وتوفير عدد كبير من سيارات «غولف» لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد، مع وجود لوحات استرشادية مضيئة، ما يعطي انسيابية في الدخول والخروج، فضلا عن الخدمات التي تقدم خصوصا كبار السن وأصحاب الهمم.

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