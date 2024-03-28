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رياضيون يطالبون مرشحي ((أمة 2024)) بتبني ملف الرياضة وتطويرها

3/28/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في وقت يتطرق مرشحو انتخابات «أمة 2024» في برامجهم وحملاتهم إلى قضايا رئيسية عدة، لكن معظم تلك البرامج تكاد تخلو من ملف الرياضة الكويتية وسبل تطويره على الرغم من أهميته البالغة عند شريحة الرياضيين التي تشكل جزءا كبيرا من المجتمع، في المقابل رأى رياضيون كويتيون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» أن ملف الرياضة يأتي في مصاف الملفات والقضايا الأساسية والرئيسية التي يجب تسليط الضوء عليها من قبل مرشحي «أمة 2024» في برامجهم الانتخابية، كما أوضحوا أن الرياضة بمنزلة «اللغة المشتركة بين شعوب العالم وانعكاس لتطور الأمم ونجاحها، وهي إحدى أبرز القوى الناعمة ومعايير قياس وعي الشعوب وازدهار الدول».
الطرقي: ملف الرياضة بحاجة إلى مشرعين متخصصين
في البداية، قال الرامي الأولمبي عبدالله الطرقي إن ملف الرياضة الكويتية بحاجة إلى مشرعين رياضيين متخصصين بهذا المجال لإنجاز قوانين تسهم في تطوير الرياضة للنهوض بها من جديد، كما رأى أن التصور السائد حول تغليب العديد من القضايا المطروحة وتصنيفها على أنها ذات أهمية أكبر من ملف الرياضة الكويتية في برامج الكثير من المرشحين «خاطئ وغير منصف».
وأوضح أن حل القضايا الأخرى «يجب ألا يشكل ذريعة للتقليل من أهمية الملف الرياضي» لاسيما أن معظم المواطنين هم من فئة الشباب.
وأكد أهمية أن يسلط مرشحو «أمة 2024» على ما يعانيه القطاع الرياضي والعاملون فيه من إهمال لقضاياهم وعدم إنجاز أو تشريع قوانين تصب في مصلحتهم منذ وقت طويل، لافتا إلى إسهامات ملف الرياضة الكويتية بالنسبة لشرائح وفئات المجتمع كافة لاسيما الاستثمار السليم في الشباب لبناء جيل وطني معطاء يعكس حقيقة ازدهار الكويت وتطورها. ونبه إلى دور الرياضة في الحد من الممارسات السلبية والضارة للشباب الناتجة عن وقت الفراغ وفي مقدمتها آفة إدمان المخدرات.
العجمي: سن قوانين لتطوير الرياضة
من جانبه، شدد رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي، على ضرورة دعم الرياضة الكويتية وتطويرها، مبديا استغرابه من غيابها عن أولويات مرشحي «أمة 2024»، لاسيما أن فئة الشباب هي الشريحة الأكبر في المجتمع الكويتي، وقال إن أهمية تبني القضايا الرياضية من المرشحين تكمن في إيصال صوت الشارع الرياضي والمساهمة في سن قوانين تهدف لتطوير الرياضة وسط المعوقات التي تواجهها فئة كبيرة من الشباب الرياضي.
ووصف الرياضة، بأنها «القوة الناعمة» التي تمكن البلاد من رفع مكانتها ودفع ريادتها بين بلدان العالم وباعتبارها معيارا لقياس وعي الشعوب من ناحية أخرى. وأوضح أن الأندية الرياضية سواء الشاملة أو المتخصصة وكذلك الاتحادات الرياضية تتطلب دعم الجهات المختصة للارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أوسع، حيث تضم عددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات ومن مختلف الفئات العمرية.
الرومي: يجب تصدر ملف الرياضة البرامج الانتخابية
بدورها، شددت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي للعبة الكاراتيه سعاد الرومي على ضرورة تصدر ملف الرياضة الكويتية البرامج الانتخابية، كما عبرت عن عدم رضاها إزاء خلو أغلب البرامج الانتخابية لدى مرشحي «أمة 2024» من تبني القضايا الرياضية وسبل تطويرها، فيما حثت المسؤولين المعنيين على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للنهوض بالرياضة من جديد.
وأضافت أن التراجع الذي تشهده الرياضة الكويتية يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية مع مجلس الأمة بشكل خاص لإقرار قوانين من شأنها تطوير المنظومة الرياضية وتلبي مطالب الرياضيين. كما وجهت الدعوة لجميع المهتمين بالشأن الرياضي للمشاركة في تعزيز دور المرأة بالمحافل الرياضية باعتبار دولة الكويت ولادة للمواهب النسائية منذ الأزل، معربة عن تطلعها لمزيد من التمثيل للمرأة في المجالس الإدارية التابعة للاتحادات الرياضية.
ماجد: نحتاج دفع عجلة الإصلاح الرياضي
من ناحيته، عزا المستشار الرياضي د.حمد ماجد عزوف غالبية مرشحي «أمة 2024»، عن طرح مواضيع الرياضة في برامجهم إلى أسباب عدة من أبرزها عدم فهمهم للواقع الرياضي ومدى أهميته للمجتمع الكويتي، مضيفا أن عدم وجود مشروع وطني واضح لتحقيق نهضة رياضية شاملة واستمرار انعكاس الأجواء السياسية على الساحة الرياضية يعد أيضا من الأسباب التي شكلت قناعة لدى المرشحين بصعوبة تحقيق إنجازات واقعية وملموسة عند تناولهم الملف الرياضي.
وشدد على ضرورة دفع عجلة الإصلاح لهذا الملف نحو التقدم، داعيا من يحالفه الحظ في الوصول إلى قبة البرلمان إلى تبني مشروع رياضي وطني وفق خطة عمل متكاملة بإشراف مشترك بين جميع جهات الدولة لرسم مستقبل مشرق للرياضة الكويتية.
ونبه إلى أن مؤسسات الدولة الرياضية كافة وأعضاء مجلس الأمة في المرحلة المقبلة أمام استحقاقات مهمة لتطوير الرياضة كونها ركيزة رئيسية في رؤية (كويت جديدة 2035) للانتقال بها من مرحلة الهواة إلى الاحتراف من ناحية، وتعزيز الاستثمار الرياضي من ناحية أخرى.
إلى ذلك، تمني فئة الرياضيين في الكويت النفس بأن يكون ملف الرياضة ضمن الملفات الأساسية التي سيسلط المرشحون الضوء عليها لإزالة المعوقات التي تحد من تطوير القطاع الرياضي عبر تشريعات برلمانية ووضع إستراتيجيات من شأنها أن تجعل البلد واجهة رياضية بارزة في المنطقة.

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