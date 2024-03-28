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المسلم بحث تطور الرياضات المائية مع رئيس وزراء كرواتيا

3/28/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم مع رئيس وزراء كرواتيا اندريه بلينكوفيتش العديد من المواضيع أبرزها تطور الرياضات المائية في كرواتيا.
وزار المسلم كرواتيا، حيث التقى عددا من السباحين والسباحات الصغار ضمن برنامج تعلم السباحة، وقال: «هنأت رئيس وزراء كرواتيا على التتويج بميدالية ذهبية في بطولة للألعاب المائية بالدوحة في فبراير الماضي».
ودونت كرواتيا اسمها في جدول ميداليات بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة من 2 إلى 18 فبراير الماضي بإحرازها ميدالية ذهبية.
وتابع المسلم: «بحثت مع رئيس الوزراء تطور الرياضات المائية بكرواتيا (السباحة والغطس والسباحة الإيقاعية)، وأيضا في احتمال استضافة بلاده لفعاليات الاتحاد الدولي للألعاب المائية».

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