المسلم بحث تطور الرياضات المائية مع رئيس وزراء كرواتيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم مع رئيس وزراء كرواتيا اندريه بلينكوفيتش العديد من المواضيع أبرزها تطور الرياضات المائية في كرواتيا.
وزار المسلم كرواتيا، حيث التقى عددا من السباحين والسباحات الصغار ضمن برنامج تعلم السباحة، وقال: «هنأت رئيس وزراء كرواتيا على التتويج بميدالية ذهبية في بطولة للألعاب المائية بالدوحة في فبراير الماضي».
ودونت كرواتيا اسمها في جدول ميداليات بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة من 2 إلى 18 فبراير الماضي بإحرازها ميدالية ذهبية.
وتابع المسلم: «بحثت مع رئيس الوزراء تطور الرياضات المائية بكرواتيا (السباحة والغطس والسباحة الإيقاعية)، وأيضا في احتمال استضافة بلاده لفعاليات الاتحاد الدولي للألعاب المائية».
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