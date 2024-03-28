قمة مثيرة تجمع القادسية وكاظمة في ((السلة)).. والعربي يصطدم بالكويت اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
ينطلق مساء اليوم إياب الدور نصف النهائي للدوري العام لكرة السلة، وذلك بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في الـ 9 مساء كاظمة مع القادسية، وتعقبها في الـ 11 مساء مواجهة تجمع العربي والكويت على ذات الصالة.
وقد أسفر انتهاء ذهاب الدور نصف النهائي عن تصدر الكويت برصيد 6 نقاط، وخلفه القادسية (5 نقاط)، وكاظمة ثالثا بـ 4 نقاط، والعربي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من ثلاث هزائم، على أن يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز من ثلاث مباريات متاحة، وذلك بعد انتهاء إياب «المربع الذهبي» مباشرة، لأجل تحديد الفريقين اللذين سيلعبان على لقب الدوري العام للموسم الرياضي 2023-2024.
ويتوقع أن يتمكن الكويت من بسط أفضليته على العربي في المباراة الثاني، بينما يتوقع أن تكون المواجهة الأولى متكافئة ومثيرة حتى لحظاتها الأخيرة، نظرا لقرب مستوى الفريقين، ومعرفتهما الجيدة ببعضهما البعض، ويأمل مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازيك الفوز بالمباراة للتقدم نحو المركز الثاني، فيما يسعى المدرب الأميركي للقادسية انتوني ستيبنغ لتأكيد تطور الأصفر، وعودته لمنصات التتويج.
MENAFN28032024000130011022ID1108034107
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.