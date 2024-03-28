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قمة مثيرة تجمع القادسية وكاظمة في ((السلة)).. والعربي يصطدم بالكويت اليوم

3/28/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
ينطلق مساء اليوم إياب الدور نصف النهائي للدوري العام لكرة السلة، وذلك بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في الـ 9 مساء كاظمة مع القادسية، وتعقبها في الـ 11 مساء مواجهة تجمع العربي والكويت على ذات الصالة.
وقد أسفر انتهاء ذهاب الدور نصف النهائي عن تصدر الكويت برصيد 6 نقاط، وخلفه القادسية (5 نقاط)، وكاظمة ثالثا بـ 4 نقاط، والعربي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من ثلاث هزائم، على أن يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز من ثلاث مباريات متاحة، وذلك بعد انتهاء إياب «المربع الذهبي» مباشرة، لأجل تحديد الفريقين اللذين سيلعبان على لقب الدوري العام للموسم الرياضي 2023-2024.
ويتوقع أن يتمكن الكويت من بسط أفضليته على العربي في المباراة الثاني، بينما يتوقع أن تكون المواجهة الأولى متكافئة ومثيرة حتى لحظاتها الأخيرة، نظرا لقرب مستوى الفريقين، ومعرفتهما الجيدة ببعضهما البعض، ويأمل مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازيك الفوز بالمباراة للتقدم نحو المركز الثاني، فيما يسعى المدرب الأميركي للقادسية انتوني ستيبنغ لتأكيد تطور الأصفر، وعودته لمنصات التتويج.

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