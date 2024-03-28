مريم بطلة رمضانية نقابة ((الكويتية)) للبولينغ

MENAFN - Al-Anbaa) توجت مريم الحسيني بلقب الدورة الرمضانية الأولى لبولينغ السيدات التي نظمتها نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة للمرة الأولى في نادي البولينغ الكويتي بالسالمية بمشاركة 20 لاعبة، فيما حلت منيرة الحوطي ثانية ولطيفة اللنقاوي ثالثة.

وقد توج رئيس مجلس إدارة «نقابة الكويتية» د.أحمد فلاح المهاوش، وأمين السر النقابة الطيار عبدالله خالد أحمد، وممثل نادي البولينغ خالد حبيب الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث أكد المهاوش أن رمضانية البولينغ الأولى للسيدات جاءت ناجحة بفضل الإقبال المتميز على المشاركة والتنظيم المتقن، مضيفا: «سعدنا بهذا النجاح الذي سيكون دافعا لاستمرار الدورة في الأعوام المقبلة، وحرص مجلس إدارة النقابة خلال شهر رمضان المبارك، على التنوع في إقامة الدورات الرياضية، لتحاكي مختلف الميول الرياضية والأعمار والأجناس، إذ كانت البداية بالبادل ثم خماسيات كرة قدم الصالات، وختاما ببولينغ السيدات، ونأمل أن نكون قد وفقنا بالتنظيم».