مريم بطلة رمضانية نقابة ((الكويتية)) للبولينغ

(MENAFN
- Al-Anbaa) توجت مريم الحسيني بلقب الدورة الرمضانية الأولى لبولينغ السيدات التي نظمتها نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة للمرة الأولى في نادي البولينغ الكويتي بالسالمية بمشاركة 20 لاعبة، فيما حلت منيرة الحوطي ثانية ولطيفة اللنقاوي ثالثة.
وقد توج رئيس مجلس إدارة «نقابة الكويتية» د.أحمد فلاح المهاوش، وأمين السر النقابة الطيار عبدالله خالد أحمد، وممثل نادي البولينغ خالد حبيب الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث أكد المهاوش أن رمضانية البولينغ الأولى للسيدات جاءت ناجحة بفضل الإقبال المتميز على المشاركة والتنظيم المتقن، مضيفا: «سعدنا بهذا النجاح الذي سيكون دافعا لاستمرار الدورة في الأعوام المقبلة، وحرص مجلس إدارة النقابة خلال شهر رمضان المبارك، على التنوع في إقامة الدورات الرياضية، لتحاكي مختلف الميول الرياضية والأعمار والأجناس، إذ كانت البداية بالبادل ثم خماسيات كرة قدم الصالات، وختاما ببولينغ السيدات، ونأمل أن نكون قد وفقنا بالتنظيم».
MENAFN28032024000130011022ID1108034106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.