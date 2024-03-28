ختام رمضانية ((هيئة الرياضة)) اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) تختتم في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة منافسات دورة الهيئة العامة للرياضة الرمضانية التي تقام تحت رعاية مدير عام الهيئة يوسف البيدان على ملاعب ساحة مشرف الرياضية بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع فريق الخميس وفريق عيادة 32، تسبقها مباراة ديوانية الشهيد مع اسبريسو لتحديد صاحب المركز الثالث.
وأقيمت الدورة في نسختها الأولى بمشاركة 64 فريقا بنظام خروج المغلوب وشهدت مشاركة كبيرة، حيث تم التسجيل من خلال موقع الهيئة العامة للرياضة، وستقام فعاليات اليوم الختامي مباراة استعراضية بين نجوم المنتخب الوطني في تمام الساعة 9.
من جانبه، أكد نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا للبطولة حامد الهزيم، أن النسخة الأولى للدورة كانت إيجابية بمشاركة 64 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بنظام خروج المغلوب، ومضيفا: «جوائز صاحب المركز الأول 5000 دينار والمركز الثاني 3000 والمركز الثالث 2000، وتعد الجوائز هي الأعلى في الدورات الرمضانية، والتي شهدت مشاركة 640 لاعبا بالإضافة إلى مشرفي الفرق».
وأشار الهزيم إلى أن نجاح النسخة الأولى سيدفع إلى استمرار تنظيمها سنويا مع زيادة الجوائز وعدد الفرق، خاصة أن هناك فرقا كثيرة لم يسعفها الوقت للتسجيل في النسخة الأولى.
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