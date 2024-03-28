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ختام رمضانية ((هيئة الرياضة)) اليوم

3/28/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تختتم في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة منافسات دورة الهيئة العامة للرياضة الرمضانية التي تقام تحت رعاية مدير عام الهيئة يوسف البيدان على ملاعب ساحة مشرف الرياضية بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع فريق الخميس وفريق عيادة 32، تسبقها مباراة ديوانية الشهيد مع اسبريسو لتحديد صاحب المركز الثالث.
وأقيمت الدورة في نسختها الأولى بمشاركة 64 فريقا بنظام خروج المغلوب وشهدت مشاركة كبيرة، حيث تم التسجيل من خلال موقع الهيئة العامة للرياضة، وستقام فعاليات اليوم الختامي مباراة استعراضية بين نجوم المنتخب الوطني في تمام الساعة 9.
من جانبه، أكد نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا للبطولة حامد الهزيم، أن النسخة الأولى للدورة كانت إيجابية بمشاركة 64 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بنظام خروج المغلوب، ومضيفا: «جوائز صاحب المركز الأول 5000 دينار والمركز الثاني 3000 والمركز الثالث 2000، وتعد الجوائز هي الأعلى في الدورات الرمضانية، والتي شهدت مشاركة 640 لاعبا بالإضافة إلى مشرفي الفرق».
وأشار الهزيم إلى أن نجاح النسخة الأولى سيدفع إلى استمرار تنظيمها سنويا مع زيادة الجوائز وعدد الفرق، خاصة أن هناك فرقا كثيرة لم يسعفها الوقت للتسجيل في النسخة الأولى.

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