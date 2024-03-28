العربي لتجاوز السالمية.. والكويت ضيفاً على النصر غداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تستأنف فرق مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز منافساتها مساء اليوم بعد التوقف الدولي «فيفا داي»، حيث تقام اليوم الجمعة مباراة واحدة في انطلاق الجولة الثانية يلتقي فيها القادسية الثالث بـ 42 نقطة مع الفحيحيل الخامس بـ 24 نقطة، وذلك على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وتتواصل حدة المنافسة غدا السبت بمواجهتين تجمعان العربي المتصدر بـ 45 نقطة مع السالمية السادس بـ 24 على ملعب ثامر، وعلى ملعب علي صباح السالم يحل الوصيف الكويت بـ 44 نقطة ضيفا على النصر الرابع بـ 24 نقطة، فهل تتغير مراكز فرق الصدارة أم تبقى على حالها؟
يدخل الفريق القدساوي مواجهة الليلة متسلحا بجماهيره التي ستؤازره للمنافسة على الصدارة بعدما حقق فوزا مهما في الجولة الماضية على السالمية 4-2 مواصلا عروضه المستقرة بإشراف مدربه الوطني محمد المشعان الذي يعتمد على عناصر ذات خبرة في تنفيذ مهامه، والتي برز منها ابراهيم تانديا في المباريات الماضية إضافة إلى نجم الفريق بدر المطوع الذي يحسن قيادة فريقه داخل الملعب، أما الفحيحيل فقد خطف نقطة ثمينة من الكويت في الجولة الماضية وهو قادر على إحراج «الأصفر» اليوم بسبب التجانس في صفوف أفراد المدرب فراس الخطيب وقدرتهم على مواجهة فرق الصدارة كما كانت نتائج الفحيحيل في هذا الموسم.
وفي مباراتي غد السبت يتطلع العربي للاستمرار في الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الكويت، وسيفتقد «الأخضر» خدمات مهاجمه بندر السلامة بسبب إصابته بخلع في الكتف في المباراة الماضية التي تفوق فيها على النصر3-1 وسجل بها هدفا وصنع آخرين لزميليه أيمن الصفاقسي وعماد الدين أبوبكر، أما السالمية فلم يجر أي مباراة تجريبية خلال فترة التوقف بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه المنضمين لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي وإصابة آخرين، وسيسعى غدا لتحسين مركزه المتأخر بين الـ 6 الأوائل.
وفي مواجهة الكويت والنصر، يدخل «الأبيض» من أجل الفوز بعدما تعثر بالتعادل أمام الفحيحيل ومواصلة مشوار الحفاظ على لقبه بإشراف مدربه نبيل معلول الذي يملك عناصر ذات قدرات هجومية كبيرة سجلت 47 هدفا، أما «العنابي» فهو الآخر يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية بعدما ابتعد عن المنافسة على الصدارة.
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