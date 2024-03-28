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العربي لتجاوز السالمية.. والكويت ضيفاً على النصر غداً

3/28/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تستأنف فرق مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز منافساتها مساء اليوم بعد التوقف الدولي «فيفا داي»، حيث تقام اليوم الجمعة مباراة واحدة في انطلاق الجولة الثانية يلتقي فيها القادسية الثالث بـ 42 نقطة مع الفحيحيل الخامس بـ 24 نقطة، وذلك على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وتتواصل حدة المنافسة غدا السبت بمواجهتين تجمعان العربي المتصدر بـ 45 نقطة مع السالمية السادس بـ 24 على ملعب ثامر، وعلى ملعب علي صباح السالم يحل الوصيف الكويت بـ 44 نقطة ضيفا على النصر الرابع بـ 24 نقطة، فهل تتغير مراكز فرق الصدارة أم تبقى على حالها؟
يدخل الفريق القدساوي مواجهة الليلة متسلحا بجماهيره التي ستؤازره للمنافسة على الصدارة بعدما حقق فوزا مهما في الجولة الماضية على السالمية 4-2 مواصلا عروضه المستقرة بإشراف مدربه الوطني محمد المشعان الذي يعتمد على عناصر ذات خبرة في تنفيذ مهامه، والتي برز منها ابراهيم تانديا في المباريات الماضية إضافة إلى نجم الفريق بدر المطوع الذي يحسن قيادة فريقه داخل الملعب، أما الفحيحيل فقد خطف نقطة ثمينة من الكويت في الجولة الماضية وهو قادر على إحراج «الأصفر» اليوم بسبب التجانس في صفوف أفراد المدرب فراس الخطيب وقدرتهم على مواجهة فرق الصدارة كما كانت نتائج الفحيحيل في هذا الموسم.
وفي مباراتي غد السبت يتطلع العربي للاستمرار في الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الكويت، وسيفتقد «الأخضر» خدمات مهاجمه بندر السلامة بسبب إصابته بخلع في الكتف في المباراة الماضية التي تفوق فيها على النصر3-1 وسجل بها هدفا وصنع آخرين لزميليه أيمن الصفاقسي وعماد الدين أبوبكر، أما السالمية فلم يجر أي مباراة تجريبية خلال فترة التوقف بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه المنضمين لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي وإصابة آخرين، وسيسعى غدا لتحسين مركزه المتأخر بين الـ 6 الأوائل.
وفي مواجهة الكويت والنصر، يدخل «الأبيض» من أجل الفوز بعدما تعثر بالتعادل أمام الفحيحيل ومواصلة مشوار الحفاظ على لقبه بإشراف مدربه نبيل معلول الذي يملك عناصر ذات قدرات هجومية كبيرة سجلت 47 هدفا، أما «العنابي» فهو الآخر يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية بعدما ابتعد عن المنافسة على الصدارة.

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