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((زين)) رعت بطولة متحف بيت العثمان للبليارد

3/28/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «زين» عن رعايتها لبطولة متحف بيت العثمان للبليارد (الكيرم) للمرة الثانية، بالتعاون مع مركز العمل التطوعي والهيئة العامة للرياضة، وذلك تحت رعاية وحضور رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح.
وتم تكريم «زين» على دعمها للبطولة على هامش حفل الختام الذي أقيم في المتحف بمنطقة حولي، وذلك بحضور راعي المسابقة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح، ومحافظ منطقة حولي ومحافظ منطقة العاصمة بالوكالة علي الأصفر، والرئيس الفخري لمتحف بيت العثمان عدنان العثمان، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس مركز عبدالله العثمان التراثي أنور الرفاعي، وعدد من كبار الشخصيات والديبلوماسيين والمشاركين بالبطولة.
وأقام متحف بيت العثمان التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي بطولة البليارد (الكيرم) على مدار يومين، وهي من الألعاب الشعبية القديمة المتأصلة في التراث الكويتي، وتحفز التركيز الذهني والمهارة اليدوية، وشهدت مشاركة 240 فريقا وما يفوق 400 لاعب، وأشرفت عليها الهيئة العامة للرياضة تنظيميا وتحكيميا، وتم تقديم جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى.
وأتى دعم «زين» لهذا الحدث المحلي المميز حرصا منها على تشجيع مختلف المبادرات والبرامج الثقافية التي ترسخ الانتماء للوطن وتعزز الموروث الشعبي، وتحتضن الطاقات والمواهب المحلية، وتحتفي بالتراث الكويتي الأصيل وتسهم بتعريفه عن قرب للأجيال الجديدة، كما تفخر زين برعاية ودعم أنشطة متحف بيت العثمان، وهو أحد أهم وأبرز المعالم التراثية والسياحية الذي يوثق تراث الكويت، ويحفظ تاريخها، ويحكي قصة أهم محطاتها على مر السنوات، ويحتضن العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية على مدار العام.

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