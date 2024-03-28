((الأصفر)) إلى نهائي ((ذهبي الطائرة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ضرب القادسية موعدا مع الكويت في نهائي المربع الذهبي لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة بعد تكرار فوزه على كاظمة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم. وسيلتقي «الأصفر» و«الأبيض» في النهائي الذي سيقام من مباراتين، حيث تقام الأولى الإثنين 1 أبريل والثانية 8 ابريل، على أن يتوج الفائز باللقاءين بلقب البطولة ، وفي حال فوز كل فريق بمباراة ستقام مباراة فاصلة في 15 أبريل، فيما سيلتقي العربي مع كاظمة الأحد المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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