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((الأصفر)) إلى نهائي ((ذهبي الطائرة))

3/28/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ضرب القادسية موعدا مع الكويت في نهائي المربع الذهبي لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة بعد تكرار فوزه على كاظمة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم. وسيلتقي «الأصفر» و«الأبيض» في النهائي الذي سيقام من مباراتين، حيث تقام الأولى الإثنين 1 أبريل والثانية 8 ابريل، على أن يتوج الفائز باللقاءين بلقب البطولة ، وفي حال فوز كل فريق بمباراة ستقام مباراة فاصلة في 15 أبريل، فيما سيلتقي العربي مع كاظمة الأحد المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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