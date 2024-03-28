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((الأبيض)) بطلاً لكأس شباب اليد

3/28/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توج الكويت بلقب بطولة كأس الاتحاد للفئة السنية تحت 19 عاما بعد فوزه على الصليبخات 29-23 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الاول، فيما احتل القرين المركز الثالث بفوزه على كاظمة 33-32.
وبعد المباراة قام بمراسم التتويج وتسليم الكأس وتقليد الميداليات للفرق المتوجة بالمراكز الثلاث الأولى من الاتحاد أمين السر قايد العدواني وأمين الصندوق خالد طالب وأمين السر المساعد عبدالله الذياب وأمين سر الصليبخات ناصر منسي وعضو مجلس إدارة الصليبخات حمود الصليلي.
وفي إطار متصل، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري العام على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي العربي بـ8 نقاط مع الساحل بلا رصيد في الـ 8.30 مساء، كما يتواجه خيطان بنقطتين مع برقان بـ5 نقاط في الـ 10 مساء، فيما ستقام غدا مباراتان ضمن نفس الجولة، حيث يلعب الكويت بـ8 نقاط مع التضامن بلا رصيده عند الـ 8.30 مساء، كما سيلتقي القادسية بـ5 نقاط مع الفحيحيل بـ6 نقاط في الـ 10 مساء.

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