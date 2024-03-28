((الأبيض)) بطلاً لكأس شباب اليد

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توج الكويت بلقب بطولة كأس الاتحاد للفئة السنية تحت 19 عاما بعد فوزه على الصليبخات 29-23 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الاول، فيما احتل القرين المركز الثالث بفوزه على كاظمة 33-32.
وبعد المباراة قام بمراسم التتويج وتسليم الكأس وتقليد الميداليات للفرق المتوجة بالمراكز الثلاث الأولى من الاتحاد أمين السر قايد العدواني وأمين الصندوق خالد طالب وأمين السر المساعد عبدالله الذياب وأمين سر الصليبخات ناصر منسي وعضو مجلس إدارة الصليبخات حمود الصليلي.
وفي إطار متصل، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري العام على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي العربي بـ8 نقاط مع الساحل بلا رصيد في الـ 8.30 مساء، كما يتواجه خيطان بنقطتين مع برقان بـ5 نقاط في الـ 10 مساء، فيما ستقام غدا مباراتان ضمن نفس الجولة، حيث يلعب الكويت بـ8 نقاط مع التضامن بلا رصيده عند الـ 8.30 مساء، كما سيلتقي القادسية بـ5 نقاط مع الفحيحيل بـ6 نقاط في الـ 10 مساء.
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